Franse piloten springen bij in KLM-cockpit

Deze zomer zullen piloten van Air France voor het eerst ingezet worden om KLM-vluchten uit te voeren met een Boeing 777. Dat blijkt uit interne communicatie bij Air France. De Franse vliegers worden gestationeerd in New York en vliegen van daaruit dagelijks naar Amsterdam met een toestel van KLM, bemand met Nederlands cabinepersoneel. Het is een opvallende stap, bedoeld om KLM te ondersteunen in een periode van structureel personeelstekort.

Volgens pilotenvakbond VNV grijpt moederbedrijf Air France-KLM hiermee in om belangrijke inkomsten tijdens het drukke zomerseizoen veilig te stellen. De samenwerking is noodzakelijk, omdat een deel van de KLM-vloot komende maanden anders ongebruikt blijft. Door het tekort aan cockpitpersoneel is KLM niet in staat om haar volledige intercontinentale netwerk te vliegen, juist het segment dat de meeste winst oplevert.

De uitwisseling van vliegers tussen de zustermaatschappijen is mogelijk geworden dankzij toestemming van de vakbonden in zowel Frankrijk als Nederland. VNV noemt het een bijzondere ontwikkeling en spreekt van een duidelijke overwinning voor topman Ben Smith, die hiermee de weg vrijmaakt voor meer flexibiliteit binnen de luchtvaartgroep.

KLM slaagt er ondanks een extra beloningsregeling van 25 miljoen euro niet in om de verre vloot volledig te benutten. Naar schatting blijft tien procent van de langeafstandstoestellen aan de grond. Dat kost niet alleen omzet, maar vergroot ook het risico op het verliezen van slots.

Door Franse piloten tijdelijk in te zetten, kan KLM deze vliegtuigen alsnog laten vliegen en blijven waardevolle slots behouden. De VNV benadrukt wel dat formele instemming met de maatregel nog moet volgen.

De samenwerking tussen KLM en Air France beperkt zich niet tot deze zomeroperatie. Er wordt ook gesproken over de inzet van zestien Airbus A350-piloten van Air France als instructeurs bij KLM, vooruitlopend op de geplande introductie van dat toesteltype bij de Nederlandse maatschappij in 2027. Tegelijkertijd hebben Franse piloten aangegeven graag ook ervaring op te doen met de Boeing 777, om zo een gelijkwaardige uitwisseling tot stand te brengen.

Ook regionaal wordt er samengewerkt. Zo wordt Air France-dochter HOP! ingezet om geannuleerde KLM-vluchten in juni deels op te vangen. Door de NAVO-top moet KLM tijdelijk vluchten schrappen, maar door gebrek aan beschikbaar personeel kunnen die niet allemaal worden ingehaald. Daarom worden KLM’s Embraer-toestellen tijdelijk aan HOP! verhuurd, die ze inzet met eigen cockpit- en cabinepersoneel.

Binnen Air France benadrukt men dat deze samenwerking cruciaal is voor de toekomst van KLM. De Nederlandse overheid wil het aantal vluchten op Schiphol verminderen vanwege milieu- en geluidsbelasting. Als KLM haar slots niet volledig benut, loopt het risico dat deze definitief worden ingetrokken.