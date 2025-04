Leden luchtmacht Israël komen in verzet

Bijna duizend leden van de Israëlische luchtmacht roepen in brief op tot beëindiging van Gaza-oorlog.

Donderdag hebben bijna duizend leden van de Israëlische luchtmacht de regering in een brief opgeroepen om de oorlog in Gaza te stoppen, zodat de gijzelaars naar huis kunnen terugkeren. Tegelijkertijd intensiveert het leger juist zijn operaties in Gaza, met plannen om ook de stad Rafah in te nemen.

De bewoordingen van de militairen zijn niet mis te verstaan: ‘De oorlog dient momenteel vooral politieke en persoonlijke belangen, niet de veiligheid van Israël. Het voortzetten ervan draagt niet langer bij aan de gestelde doelen en dreigt te leiden tot de dood van gijzelaars, soldaten en onschuldige burgers, evenals tot uitputting van de reservisten.’

De meeste ondertekenaars zijn reservisten, maar ook actieve piloten, een oud-stafchef en voormalige hoge officieren hebben opvallend genoeg hun steun betuigd. Hun oproep toont de groeiende verdeeldheid binnen het leger van Israël: waar een deel het regeringsbeleid blijft steunen, begint een groeiend aantal militairen vraagtekens te zetten bij de voortzetting van de oorlog.

Niet zonder gevolgen

Premier Netanyahu reageerde boos en noemde de briefschrijvers een ‘marginale en extremistische groep’ die de samenleving ‘van binnenuit probeert te ondermijnen’. Hij zei dat zulke uitspraken de strijdkrachten verzwakken en de vijand versterken, wat hij ‘onvergeeflijk’ noemde. Het leger kondigde aan dat reservisten die de brief hebben ondertekend, ontslagen zullen worden. De gevolgen hiervan zijn nog onduidelijk, aangezien de luchtmacht een sleutelrol speelt in de oorlog. Grote delen van Gaza zijn inmiddels verwoest door luchtaanvallen waarbij tienduizenden doden zijn gevallen.