Opvallend: dubbel pech voor 777-vlucht

Een vlucht van British Airways van de Bahama’s naar Londen heeft een aanzienlijke vertraging opgelopen van maar liefst elf uur, nadat het toestel twee keer moest uitwijken vanwege een medisch noodgeval. Vlucht BA252, die vertrokken was vanaf Grand Cayman Island en een korte tussenstop maakte in Nassau op de Bahama’s, verliep nogal anders dan gepland.

‘Is er een dokter aan boord?’

De vlucht verliep aanvankelijk volgens plan: het vliegtuig vertrok om 18:21 uur lokale tijd vanaf Grand Cayman Island en voltooide de eerste etappe naar Nassau in ongeveer een uur. Vervolgens begon het aan de geplande acht uur durende overtocht naar Londen. Ongeveer vijf uur na vertrek ontstond echter een medisch noodgeval aan boord, wat een ongeplande landing noodzakelijk maakte. Het toestel werd omgeleid naar Gander International Airport in Newfoundland, Canada. Deze luchthaven fungeert vaker als uitwijklocatie voor trans-Atlantische vluchten. Hoewel de aard van de medische situatie niet is vrijgegeven, was deze volgens British Airways ernstig genoeg om direct in te grijpen.

After #BA252’s last flight to London ended up with a diversion to Gander, the continuation of the flight has just diverted to Reykjavik (KEF). https://t.co/DE6vnxEGmu pic.twitter.com/yI3v9vw1ij— Flightradar24 (@flightradar24) April 9, 2025

Een nieuw probleem

Na de landing in Gander werd een nieuw probleem duidelijk: de bemanning zat dicht tegen het maximum aantal werkuren aan volgens de regelgeving rond werktijden. Om de veiligheid te garanderen en binnen de voorschriften te blijven, besloot British Airways de vlucht opnieuw om te leiden, ditmaal naar Reykjavik in IJsland, om daar de bemanning te wisselen. De vlucht van Gander naar Reykjavik duurde nog eens drie uur, waarna een fris team het van de oorspronkelijke bemanning overnam. Deze extra stop zorgde voor verdere vertraging. Na de omzwervingen zette het vliegtuig koers richting Londen en landde het woensdagavond om 22:38 uur – ruim elf uur later dan oorspronkelijk gepland.