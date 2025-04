Met TUI naar onbekend Bonaire | Report

Bonaire is letterlijk en figuurlijk hot. Deze bijzondere gemeente van het Koninkrijk der Nederlanden is enorm populair onder (winter)zonaanbidders. Dat komt vooral door de unieke duik- en snorkelmogelijkheden, die tot de beste ter wereld behoren. Dit verslag stipt een andere kant van het tropische eiland, dat met onder meer TUI goed te bereiken is, aan. Weg van de platgetreden paden. Onbekende pareltjes die je kunt ontdekken in de meest zuidelijk gelegen plaats van ons land. Geniet van deze vluchtige ontmoetingen met bijzondere locaties. Bon bini na Boneiru!

Vanaf Schiphol vliegen KLM, TUI en Corendon naar Bonaire, veelal via Curaçao op de heen- of terugweg. De maatschappijen maken gebruik van verschillende vliegtuigtypen. KLM vliegt naar het tropische eiland met de Airbus A330, Corendon met de A350 en TUI zet de Boeing 787 in. Up in the Sky vloog met de Dreamliner van TUI rechtstreeks van Schiphol naar Flamingo Airport. De afkorting TUI staat voor Touristik Union International. De Nederlandse luchtvaarttak maakt gebruik van tien Boeings van het type 737 MAX 8 en 787-8.

De security en paspoortcontrole gingen vlot op Schiphol. Je vraagt je wel af waarom er überhaupt een grenscontrole wordt uitgevoerd. Is er geen sprake van een binnenlandse vlucht van de gemeente Haarlemmermeer naar de gemeente Bonaire? Aan Gate G5 stond Boeing 787-8 PH-TFM gereed voor vertrek. De TUI-Dreamliners zijn al weer tien jaar oud, aan het exterieur en interieur is dat echter niet te merken. Het kleurenschema oogt fris en up-to-date. Ook de binnenkant is modern en ruim met een 3-3-3-stoelconfiguratie en grote bagagebakken aan het plafond. Het blijft een lange zit van een kleine tien uur, maar op stoel 18E in de Comfortklasse met extra beenruimte is het prima uit te houden.

De gratis verzorging aan boord bestond uit een halve liter Harrogate Spring Water bij vertrek en een uitgebreide warme maaltijd met kip na een dik uur vliegen. In tegenstelling tot de terugvlucht was er op de heenreis geen keuzemenu voorhanden. Twee uur voor de landing volgde nog een broodje met salade en een appelcake. Verder waren aan boord koffie, thee, fris en beperkt alcoholische dranken zonder bijbetaling verkrijgbaar. Passagiers kregen oortjes uitgereikt en konden kiezen uit uitgebreid entertainmentaanbod, zoals films, tv, muziek, games, inspiratie en kids.

Crossing

Na vertrek van de Polderbaan vloog de TUI 787 in zuidwestelijke richting over Engeland en ten zuiden van Ierland. Daarna volgde de Atlantic crossing op een vlieghoogte van 11.8 kilometer met een groundspeed van rond de 900 kilometer per uur en een beetje tailwind. Na een rustige vlucht met weinig turbulentie landde het toestel iets voor vijf uur plaatselijke tijd op Bonaire International Airport. Het is een zeer kleine luchthaven en dat heeft voordelen. Via een vliegtuigtrap bereik je het platform. In mum van tijd is de controle van paspoort en de vooraf betaalde Visitor Entry Tax van 75 dollar per persoon afgewikkeld. De koffers waren snel op de bagageband en ook het kantoor van de autoverhuur was dichtbij. Tip: huur een auto die hoog op de poten staat! Bonaire heeft veel onverharde wegen met diepe kuilen en grote keien.

Oppervlakte

Bonaire ligt voor anker voor de kust van Venezuela en is het meest oostelijke eiland van de ABC-eilanden. Ze maken deel uit van de benedenwindse eilanden of Kleine Antillen, maar tegenwoordig is de term Dutch Caribbean het meest gangbaar. Bonaire heeft een oppervlakte van 288 vierkante kilometer. Dat is ruim anderhalf keer Texel. Het eiland heeft geen snelwegen of verkeerslichten. Parkeren is vrijwel overal gratis. De maximumsnelheid bedraagt 40 of 60 kilometer per uur. Je betaalt er met Amerikaanse dollars en de voertalen zijn Nederlands, Engels en Papiamento. De resorts, hotels en appartementen bevinden zich vooral in en nabij hoofdstad Kralendijk. Up in the Sky verbleef in appartement Turtle at Windsock Beach en hotel Corallium, allebei op een steenworp afstand van de luchthaven. De hoge waardering voor beide accommodaties op Booking.com is terecht.

Vlot

Aan de oostelijke kant van Bonaire aan de kust van Washikemba staat het monument Sterke Yerke. Het heeft de vorm van de letter Y en herinnert aan de stranding van het vlot Sterke Yerke 3 in 1979. Vertrokken uit Harlingen voeren vier Friese jongens met een eigen gemaakt vlot voorzien van enkel zeilen naar de Antillen. De bestemming was Curaçao, maar bij gebrek aan wind strandde het vlot op de kust van Bonaire. Het gedenkteken is zes jaar na de stranding officieel onthuld door toenmalige minister van Justitie Korthals Altes. Je kunt het monument het beste bezoeken door het rijden van de vijftien kilometer lange Bara di Karta Driving Trail. Die begint vanaf de Kaminda Lagoen. De autotocht brengt je ook bij de Washikemba plantage en de langste boom van het eiland.

IJsje

Vermoeid na een bezoek aan het Washington-Slagbaai National Park is het dorp Rincon dé plek voor een heerlijk ijsje mét ontmoeting. Voor vijf dollar heb je de keuze uit diverse smaken zelf gemaakt ijs inclusief flesje water. De sympathieke eigenaar nodigt je uit om in de tuin te verblijven en vertelt honderd uit over Bonaire, de geschiedenis en zijn voorliefde voor Ajax. Je vindt John’s waar de hoofdstraat Kaya Rincon een aftakking heeft genaamd Kaya Encarnacion R. Sintiago. Aanrader!

Snip

De luchthaven van Bonaire lag vroeger op een andere locatie. Bij zijweg Kibra’i Montana, een zijweg van de hoofdverbinding Kralendijk-Rincon, zie je op de vlakte een bordje “Felt di Snip Airport” en de restanten van de oude verkeerstoren. Het vliegveld heette Soebi Blanco en was in 1935 aangelegd. In het voorjaar van 1936 vond de eerste KLM-lijndienst plaats. Daarvoor werd onder andere de Fokker F-XVIII Snip PJ-AIS ingezet. In 1943 arriveerden Amerikaanse soldaten op Bonaire. Hun commandant drong aan op de bouw van een nieuw vliegveld in het gebied waar het huidige Flamingo Airport ligt. Die luchthaven werd in 1945 operationeel.

Grot

Aan de noordoostkust van het eiland zijn beroemde Indiaanse rotstekeningen te bewonderen. Minder bekend is dat vlak daarbij ook een bijzondere grot met een klein gat is te vinden. In de mythologie van Bonaire heet dit gat Mati Mati. Door het gat kun je de hemel en een mysterieuze ster zien, afkomstig van de Grote Geest. Aan het einde van het jaar schijnt de ster door het gat in de grot en geeft leven aan de stervende krachten van de aarde. De ster wordt ook wel de Kerstster genoemd. In het verleden werden kerstdiensten in de grot gehouden.

Bliksem

In het noorden van het Washington-Slagbaai National Park bevindt zich de 44 meter hoge Seru Bentana vuurtoren. Op een herinneringsplaquette is te lezen dat zich in oktober 1954 een kleine ramp voltrok. De vuurtoren werd tijdens de nasleep van een orkaan getroffen door de bliksem. De vuurtorenwachter kwam daarbij om het leven. Benzine voedde de lamp, daarom brak er ook brand uit. De andere vuurtorenwachter raakte gewond door zijn sprong naar beneden. In 1999 is vuurtoren vernoemd naar de omgekomen vuurtorenwachter: Ricardo Winklar.

Stage

Bonaire is zeer in trek als stageplaats voor MBO-studenten. Je komt dan ook regelmatig huilende stagiaires tegen, die op Flamingo Airport afscheid nemen van hun ouders. Up in the Sky sprak met een stagiaire bij de Cadushy Distillery in Rincon, waar alcoholische drankjes worden gemaakt op basis van cactussen. Ze gaf een boeiende rondleiding, maar vertelde ook over de keerzijde van stagelopen op het eiland. De inkomsten zijn gering en de kosten van levensonderhoud hoog. Een auto huren zit er niet in. Ze verplaatste zich per scooter naar Kralendijk via een drukke en donkere weg en kon zich best voorstellen dat haar ouders dat geen prettig idee vonden.

Interinsulair

Het is niet goedkoop, maar zeer de moeite waard; een vlucht van twintig minuten naar Curaçao. Dat komt omdat je voor zo’n interinsulaire tocht de keuze hebt uit verschillende vliegtuigtypen die in ons land en zelfs in West-Europa niet of nauwelijks voorkomen. Up in the Sky vloog heen met een Saab 340 van ZAir en terug met een De Havilland Canada Twin Otter van Divi Divi Air. Het zijn oude en kleine passagiersvliegtuigen met propellers, waarbij je als je vooraan zit in de Twin Otter ook nog eens het werk van de piloten kunt gadeslaan. Een cockpitdeur ontbreekt. Ook een overtocht per Divi Divi Britten-Norman BN2 Islander of ATR42 van Winair behoort tot de mogelijkheden.

Leesvoer

Tijdens je verblijf op Bonaire is het leuk om wat leesvoer tot je te nemen. Er zijn prachtige boeken vol toeristische informatie. Maar ook romans en thrillers spelen zich op het eiland af, zoals “Bestemming Bonaire” van Linda van Rijn en “Blond op Bonaire” van Ellen de Vriend. Zeer lezenswaardig is het boek “Ayoo Bonaire” van televisiemaker en schrijver Rik Felderhof. Hij woont sinds 2005 op het eiland en beschrijft het wel en wee aan de hand van een vrolijk dagboek.

Laid-back

Bonaire is een heerlijk eiland met een aangenaam klimaat en schitterende flora en fauna, zowel onder als boven water. De laid-back sfeer, die zo kenmerkend is voor het Caribische gebied, doet voor ons gestreste Nederlanders weldadig aan. De band met ons land, de vriendelijke bevolking en de talloze mogelijkheden voor excursies naar bekende en minder bekende locaties maken het plaatje compleet. Jochem Myjer slaat de plank echt mis in zijn iconische conference over het eiland, dat hij na twee weken ontvlucht omdat er niets te beleven zou zijn. Ayoo Bonaire!

