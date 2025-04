Piloot overlijdt vlak na landing

Een 28-jarige Air India Express-piloot overleed afgelopen woensdag vlak na een binnenlandse Indiase vlucht vanuit Srinagar naar Delhi. Dat is niet de eerste keer.

Om welke vlucht het ging is onbekend. Dagelijks vliegt de luchtvaartmaatschappij driemaal tussen beide steden. Na de landing zou de vlieger naar het toilet in het vliegtuig zijn gelopen om te overgeven. Naar verluidt vertoonde hij daarna angstsymptomen. Vervolgens ging de flight crew naar het dispatchkantoor van Air India Express. Daar zakte hij als gevolg van een hartstilstand in elkaar.

Met spoed naar ziekenhuis

Medici werden met spoed opgeroepen. De piloot werd naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks reanimatiepogingen kwam hij daar te overlijden. ‘We betreuren het verlies ten zeerste van een gewaardeerde collega wegens een medische aandoening. In deze periode van intens verdriet zijn onze gedachten bij de familie. We bieden hun alle mogelijke hulp bij het verwerken van dit enorme verlies’, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij in een verklaring aan Telegraph India.

Onderzoek naar overlijden

Air India Express werkt samen met de autoriteiten om de exacte oorzaak te onderzoeken. ‘We verzoeken alle betrokkenen om de privacy momenteel te respecteren en onnodige speculaties te vermijden, terwijl we ons inzetten om de relevante autoriteiten bij te staan ​​in een eerlijk proces’, aldus de luchtvaartmaatschappij.

In november 2023 overleed een andere Air India-piloot tijdens een trainingssessie. De 30-jarige vlieger vertoonde ‘tekenen van ongemak’ voordat hij een hartstilstand kreeg. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis op de luchthaven van Delhi gebracht. Reanimatie mocht ook toen niet baten.