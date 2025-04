Verrassing Transavia-passagiers bij aankomst Schiphol

Passagiers aan boord van een Airbus A321neo van Transavia, registratie PH-YHU, ontvingen afgelopen donderdag na aankomst op Schiphol een tulp ter ere van het 60-jarige bestaan van de airline.

Vorige week werd de PH-YHU als negende van dit type op haar nieuwe thuishaven verwelkomd. De machine vertrok vroeg in de ochtend met vluchtnummer HV6943 vanaf Schiphol naar Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië. Sinds begin vorige maand doet Transavia deze bestemming aan. Om 10:50 uur ving terugvlucht HV6944 aan. Na tweeënhalf uur arriveerde de A321neo op de Aalsmeerbaan (18L/36R) op Schiphol.

Het vliegtuig werd bij aankomst opgewacht door grondstewardessen van Transavia. De passagiers ontvingen een tulp, geheten ‘Premier Amour’ (vertaald: eerste liefde). Deze bloem staat symbool voor de bijzondere ervaringen die men in het geheugen blijft houden, aldus de maatschappij in een verklaring. Bovendien weerspiegelen de tulpen de ‘positieve blik op de toekomst van Transavia’, met onder meer de Airbus A320/321neo-familie die momenteel de Boeing 737NG-vloot geleidelijk vervangt.

Inspired by its original 1966 design, Transavia Airlines Airbus A321-252NX (PH-YHD/MSN 12652) wearing the retro livery, on the move.



To commemorate the 60th anniversary of the airline's creation, Transavia will present the retro livery that will debut on one of its Airbus… pic.twitter.com/ccPRFTEZw4— FL360aero (@fl360aero) April 7, 2025