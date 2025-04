Fokkers in Letland en de opvolger van de Airbus A320 | Podcast

Van bushokjes in Noord-Holland tot Opleidings-Robinson-R88’s in Fort Rucker, Alabama. Van nul-komma-nul voet, tot Flight Level Achthonderd. Van tankers tot trainers, en van Fokkers in Letland tot Floggers in de Oekraïne. Jawel: via hun somtijds onnavolgbaar-meanderende dialogen vliegen Goof en Goot wederom naar alle uithoeken der aarde.

Daarbij komt soepel en elegant de nieuwe ‘Airbus Next Gen Single Aisle’ voorbij. Eindelijk een opvolger voor die uitgekauwde A320 en B737. En hoe onweerstaanbaar mooi wordt die! Een beauty, met haar slanke body, haar elegante lijnen en haar aparte scimitar (=kromzwaard) propellerbladen. Die gelukkig voor ons liefhebbers niet verborgen worden achter cowlings, covers, shrouds, ducts en ander afdekkend plaatwerk.

Zelfs Clowns-op-Kinderfietsen passeren in deze vierenzestigste aflevering van Goof en Goot, evenals Triple-Sevens die met nauwkeurig afgepaste rem- en thrust-reverserkracht precies de gewenste Exit ‘Delta’ van Baan Zero-Niner op Heathrow weten te bereiken. En ook nog eens met exact de juiste snelheid. Gewoon, omdat een-en-ander al lang vóór de landing tot op de centimeter is doorgerekend.

Met een nimmer door een teveel aan kennis getemperd enthousiasme vliegen Goof en Goot wederom al deze bonte stoet onderwerpen aan, via hun geliefde Up in the Sky-Kanaal.

Hopelijk toch wel in nauwe formatie met u?

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

