KLM 777 na 7 uur vliegen terug bij af

Een Boeing 777-300 van KLM keerde deze zaterdagmiddag terug naar Schiphol wegens rook die de cabine binnendrong.

Het vliegtuig, registratie PH-BVO, zou de meer dan twaalf uur durende vlucht KL743 vanaf Amsterdam naar het de Peruaanse hoofdstad Lima uitvoeren, nadat het vroeg in de ochtend geland was vanuit Accra, de hoofdstad van Ghana. Het steeg vanaf de Kaagbaan (06/24) op in zuidwestelijke richting waarna het klom naar een hoogte van 32.000 voet (omgerekend ongeveer bijna tien kilometer).

Boven de Azoren keerde de 777 om wegens rookontwikkeling in de cabine © Flightradar24.com

Rook in cabine

De 777 vloog over de Noordzee en de Engelse hoofdstad Londen om zich vervolgens op te maken voor de Atlantische oversteek. De machine zette de route voort over de Azoren, een Portugese eilandengroep in de Atlantische Oceaan. Echter, toen het toestel de eilanden bijna passeerde, zou volgens AirLive.net rook de cabine zijn binnengedrongen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. De piloten namen echter geen risico en besloten de 777 terug te brengen naar Schiphol. Boven de Azoren werd een ommekeer gemaakt.

Terugkeer naar Schiphol

De machine daalde vervolgens naar 27.000 voet, ongeveer 1.500 meter lager dan de aanvankelijke hoogte. Via het westen van Frankrijk vloog de 777 het Europese luchtruim binnen. Even later landde de machine op de Polderbaan (18R/36L). Ongeveer zeven uur na take-off landde het vliegtuig daar veilig waarna het richting de F-gates taxiede. De vlucht werd uiteindelijk geannuleerd waarmee de terugvlucht, vlucht KL744, eveneens kwam te vervallen. Op het moment van schrijven staat de 777 nog steeds aan de grond op Schiphol.