Stokoude Antonov na jaren uitgevlogen

Na bijna zes decennia trouwe dienst is een Antonov An-12 buiten dienst gesteld. Het toestel werd feestelijk onthaald in Slowakije.

Het Oekraïense Cavok Airlines stelde de machine, registratie UR-CNN, vorige maand buiten dienst. Het vliegtuig werd al op 10 juli 1967 geleverd aan Aeroflot en begon haar carrière geregistreerd als CCCP-11032. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie vloog het toestel voor verschillende maatschappijen, waaronder Baikal Airlines. In 2014 kwam de Antonov in dienst bij Cavok Airlines en voerde tot eind maart nog vrachtvluchten uit naar de Caraïben, Afrika en binnen Europa. Maar op 28 maart maakte ze haar allerlaatste vlucht, van Timișoara (Roemenië) naar Piešťany (Slowakije). De afgelopen jaren bezocht de machine incidenteel ook Eindhoven Airport voor chartervluchten van Defensie.

De UR-CNN werd op feestelijke wijze onthaald op de luchthaven in Slowakije. Ook vliegtuigbouwer Antonov was aanwezig en legde de laatste landing vast op beeld. Na meerdere fly-by’s werd het toestel samen met haar bemanning onthaald met een traditionele waterboog. Cavok Airlines heeft momenteel nog zes Antonov An-12’s in actieve dienst. Het ‘jongste’ toestel in de vloot is inmiddels 53 jaar oud. Opmerkelijk genoeg is er zelfs nog één An-12 die ouder is dan de net uitgefaseerde UR-CNN: de UR-CEZ. Met 59 jaar op de teller is dat toestel het oudste operationele exemplaar binnen de vloot.