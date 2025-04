Bijzondere Sukhoi op bezoek in Rotterdam

Zondagavond vloog een opmerkelijk toestel het Nederlandse luchtruim binnen. De machine landde ongeveer een kwartier later op Rotterdam – The Hague Airport (RTHA).

Het ging om een Sukhoi Superjet 100-95B van de Kazachstaanse grenswacht, registratie 95100. Het toestel was eerder op de dag vertrokken vanuit Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Na een tussenstop in het westen van het land zette het vliegtuig koers richting Nederland, waarbij het door het Russische luchtruim vloog. Rond half zes ’s avonds landde het toestel in Zuid-Holland.

Hoewel de exacte reden van het bezoek onbekend is, lijkt een politiek motief aannemelijk. Naar verwachting vertrekt het vliegtuig maandagmiddag rond 17:00 uur weer naar Kazachstan. Het bezoek is bijzonder, aangezien de betrokken Sukhoi Superjet zelden in Europa te zien is. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn Superjets in deze regio bovendien nóg zeldzamer geworden.

Een van de meeste vette kisten die de afgelopen jaren Rotterdam heeft bezocht is momenteel onderweg. Deze SU95 95100 van de Kazakhstan Border Guard landt vandaag om 18:30. Vertrek maandag om 17:00. pic.twitter.com/lKqwifDOqM— ᗰᗩᖇᑕEᒪ ᐯᗪ ᗷEᖇG (@marcelvandenber) April 13, 2025

Regeringsvliegveld

Het vliegveld bij Rotterdam mocht dit jaar al vaker bijzondere toestellen verwelkomen. Zo landde meermaals een Antonov An-26 van de Oekraïense luchtmacht, met aan boord de Oekraïense minister van Defensie, Roestem Oemjerov. De keuze voor RTHA als aankomstlocatie is niet toevallig: de luchthaven ligt op korte afstand van Den Haag, waar zich tal van Nederlandse overheidsinstellingen en internationale organisaties bevinden, zoals het Internationaal Strafhof. Met de sluiting van Vliegbasis Ypenburg in 1991 en Vliegkamp Valkenburg in 2006 is RTHA de voornaamste luchthaven in de regio geworden voor diplomatiek en militair luchtverkeer