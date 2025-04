Opmerkelijke vondst in toilet British Airways 777

Tijdens een routine onderhoudsbeurt van een Boeing 777 van British Airways werd een verdacht pakket gevonden in een van de toiletten.

Het toestel arriveerde eerder op Londen Gatwick na een vlucht vanuit Orlando, Florida, en werd vervolgens een hangar in gesleept. Een technicus van de luchtvaartmaatschappij verwijderde enkele panelen bij het toilet toen hij een ‘blok cocaïne’ vond. De politie werd direct ingeschakeld. Het Britse Border Force en de National Crime Agency zijn een onderzoek gestart. De drugs hebben een waarde van ongeveer honderdduizend pond. De cocaïne was volgens een bron ‘goed verborgen’ en bedoeld om later door iemand te worden opgehaald. Het vermoeden bestaat dat een luchthaven- of airlinemedewerker het blok aan boord heeft verborgen. Het is niet duidelijk hoelang de drugs al achter het paneel zaten.

Het nieuws komt kort na een ander voorval waarbij drugs werden gevonden in een British Airways-toestel. Op dinsdag 8 april werd het boardingproces van vlucht BA2202 op Cancun Airport onderbroken toen de Mexicaanse politie alle passagiers terug naar de gate stuurde. Na een korte zoektocht werden drugs aangetroffen in een van de koffers die in het vliegtuig waren geladen. Vervolgens werden twee leden van het cabinepersoneel gearresteerd. Na een uitgebreide zoektocht kon het toestel pas 26 uur later richting het Verenigd Koninkrijk vertrekken.