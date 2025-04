Passagier is ‘benen kwijt’ na American Airlines-vlucht

Na een American Airlines-vlucht kwamen twee passagiers erachter dat hun rolstoel niet was ingeladen. Een van de gedupeerden sprak zich uit over het incident.

Sam Shivers vloog vorige maand van Hawaï naar Phoenix met American Airlines. De Amerikaan is vanaf de borst verlamd en daardoor afhankelijk van zijn rolstoel. Tot zijn verbazing ontdekte hij op de luchthaven van bestemming dat zijn rolstoel niet was ingeladen. ‘Zonder mijn rolstoel heb ik geen benen. Op dat moment moest ik bijna overgeven. Ik dacht: ‘Oh mijn god, wat ga ik doen?’’, aldus Shivers.

Het voorval was opmerkelijk omdat de man bij het inchecken duidelijk aangaf dat de rolstoel op de vlucht mee moest. Het personeel van American Airlines op de luchthaven van Phoenix was volgens Shivers erg vriendelijk en boden hem en zijn vrouw een hotelovernachting aan. Ze besloten echter om met een bus door te reizen naar huis in Tucson. De verloren rolstoel arriveerde acht uur later op de luchthaven. Achteraf bleek dat de stoel van Shivers, evenals een andere rolstoel en een kinderwagen waarschijnlijk bewust op een vlucht naar Los Angeles waren geladen. Waarom American Airlines hiervoor koos is niet duidelijk.

Boete

De man meldde het probleem bij het Amerikaanse ministerie van Transport, dat richtlijnen heeft voor dergelijke hulpmiddelen. De airline liet later weten een schikking te hebben getroffen met het ministerie en beloofde de reiservaring te verbeteren voor passagiers die gebruikmaken van een rolstoel of andere hulpmiddelen. American Airlines ging in het verleden al vaker de fout in. Vorig jaar kreeg de maatschappij een boete van 50 miljoen dollar opgelegd vanwege diverse ernstige overtredingen van de wetgeving ter bescherming van passagiers met beperkte mobiliteit in de periode 2019 tot en met 2023.