Unieke 747 maandag naar Schiphol

Maandag brengt de Sultan van Oman een driedaags bezoek aan Nederland. Verschillende regeringsvliegtuigen komen om die reden naar Schiphol.

Een van die toestellen is een Boeing 747-400 van de Royal Flight of Oman, registratie A4O-OMN. De machine, met de Sultan aan boord, wordt om 16:00 uur op Schiphol verwacht. De Jumbojet is ruim 23 jaar oud en vliegt sinds de levering in 2001 voor de speciale luchtvaartdivisie. Behalve een 747-400 beschikt de Royal Flight ook over een 747-8 en een bijna 46 jaar oude 747SP. Het laatstgenoemde toestel staat echter sinds 2020 geparkeerd op de luchthaven van Muscat, de hoofdstad van Oman.

In totaal zijn maar liefst twee militaire en drie VIP-vliegtuigen ingezet voor het bezoek aan Nederland. Een halfuur voor de aankomst van de Jumbojet landt een Gulfstream 550 van de Royal Flight of Oman. Ook arriveert rond 17:00 uur een Airbus A319 van de speciale luchtvaartdivisie. Zaterdag landde al een A319 en C-130J-30 Hercules van de Omaanse luchtmacht. De machines staan sindsdien geparkeerd op Schiphol.

Qatar