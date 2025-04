Passagiers brengen nacht door in 737’s

In de nacht van donderdag 10 april 2025 moesten twee vluchten van Delta Air Lines onverwacht uitwijken naar Montgomery, Alabama, vanwege noodweer op hun oorspronkelijke bestemming: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Voor de passagiers en bemanningsleden betekende dat een lange, ongemakkelijke nacht aan boord van het vliegtuig.

Atlanta werd die avond geteisterd door onweer en harde windstoten, wat het vliegverkeer flink ontregelde. Twee Delta-vluchten kregen hierdoor te maken met een bijzonder ongelukkige situatie. Vlucht DL1828, afkomstig uit Los Cabos, was gepland om 14:10 uur te vertrekken en zou om 20:58 uur lokale tijd in Atlanta landen. Vlucht DL599 vanuit Mexico-Stad stond gepland voor vertrek om 15:30 uur en aankomst om 21:00 uur. Beide toestellen, een Boeing 737-900 en een 737-800, cirkelden enige tijd boven Atlanta in de hoop op betere omstandigheden, maar moesten uiteindelijk uitwijken naar Montgomery, zo’n 240 kilometer verderop.

Daar landden de vliegtuigen kort na 22:00 uur veilig op de luchthaven. Maar toen diende zich een nieuw probleem aan: Montgomery beschikt niet over een U.S. Customs and Border Protection-faciliteit. Omdat het om internationale vluchten ging, mochten de passagiers het vliegtuig niet verlaten.

Het gevolg was dat zowel passagiers als bemanning de hele nacht aan boord moesten blijven, zonder extra eten of drinken, afgezien van wat er aan boord beschikbaar was. Pas rond 05:30 uur wist de luchthavenautoriteit een afgeschermde zone in de terminal in te richten, waar de reizigers enige tijd konden doorbrengen.

Omdat de bemanningen inmiddels hun maximale werktijd hadden bereikt, moest Delta vervangend personeel invliegen om de vluchten alsnog naar Atlanta te kunnen uitvoeren. De vlucht uit Mexico-Stad vertrok uiteindelijk om 11:13 uur en landde om 12:45 uur, met een vertraging van ruim zestien uur.