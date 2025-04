Passagiers slopen cabine van Russisch vliegtuig

Een oud-stewardess heeft een video gedeeld waarop een chaotische situatie te zien is in een cabine. Er is nog veel onduidelijk over het incident.

De beelden tonen de ravage aan boord van een vliegtuig dat naar verluidt onlangs werd ingezet voor het deporteren van illegale migranten van ‘Europa naar Afrika’. De passagiers zouden onder andere stoelen en het toilet af hebben afgebroken, ramen kapot hebben geslagen en de galley hebben vernield. De Russische vrouw die de video deelde kreeg de beelden naar eigen zeggen via derden toegestuurd.

Volgens een Russische nieuwszender gaf de voormalige stewardess aan dat er hoogstwaarschijnlijk geen Russische luchtvaartmaatschappij bij het incident betrokken was. Op de beelden is echter duidelijk een interieur te zien dat overeenkomt met dat van Nordwind Airlines, vermoedelijk van een Airbus A330 of een Boeing 777. Ook spreekt iemand op de video Russisch. Aan boord bevonden zich uitsluitend migranten uit Afrikaanse landen, enkele begeleiders en crewleden. Er waren geen reguliere passagiers aan boord. De stewardess stelde dat de beelden niet eerder zijn gepubliceerd en dat dit verhaal in de media tot nu toe onbelicht is gebleven.

Technisch probleem of turbulentie

Dergelijke ravage in de cabine komt over het algemeen alleen voor wanneer een vliegtuig te maken krijgt met hevige turbulentie of een technisch probleem. Zo raakte in januari een Boeing 787 van United Airlines beschadigd toen het toestel plots een snelle duik maakte van ongeveer duizend voet (omgerekend driehonderd meter). Het abrupte hoogteverlies, te wijten aan een technisch probleem, resulteerde in enorme schade aan de cabine. Op de grond lagen overal spullen, terwijl er gaten in de bagagevakken zaten. Twee cabineleden raakten ernstig gewond, terwijl vijf bemanningsleden en 27 passagiers lichte verwondingen opliepen.