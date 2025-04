Klimaatactivisten mogen niet meer vliegen

Schiphol heeft 30 tot 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) een langdurig gebiedsverbod opgelegd. Door het verbod mogen de betrokkenen vijf tot tien jaar lang niet meer in beveiligde zones van de luchthaven komen, wat betekent dat zij gedurende die periode niet via Schiphol kunnen vliegen

De maatregel volgt op een protestactie op 8 maart 2025, waarbij volgens Schiphol tientallen personen zonder toestemming probeerden door te dringen tot het beveiligde gedeelte van het vliegveld. Tijdens de actie werden 67 demonstranten door de marechaussee aangehouden, omdat zij zich niet bevonden op de aangewezen protestlocatie. De activisten stonden achter de securitycontrole en weigerden te vertrekken.

Volgens de luchthaven is het gebiedsverbod opgelegd ‘om de veiligheid van de luchthaven, de orde en het belang van reizigers te waarborgen.’ De betogers mogen zich nog wel in de openbare delen van de luchthaven begeven, zoals de stationshal en winkelpassages, maar toegang tot de beveiligde zones, noodzakelijk om te kunnen vliegen, is voor hen verboden. Daarmee is reizen via Schiphol voor deze groep voorlopig onmogelijk.

Extinction Rebellion heeft aangekondigd juridische stappen te overwegen tegen het besluit. Jurist Willem Jebbink, die de actiegroep bijstaat, laat weten dat nog wordt onderzocht hoe het verbod precies wordt aangevochten. In een opiniestuk in Het Parool noemt XR-woordvoerder Simone Wiegman het gebiedsverbod ‘een gevaarlijke onderdrukking van het demonstratierecht.’