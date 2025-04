Bedjes aan boord van de A321XLR

Verre bestemmingen en slapen aan boord van een A321. In de toekomst zou het voor cabinepersoneel zomaar realiteit kunnen worden met slaapmodules voor de A321XLR.

Er is vraag naar de inzet van narrowbody vliegtuigen op langeafstandsvluchten. Dit brengt echter ook een probleem met zich mee: langere werktijden voor de crew in een vliegtuig zonder bedden aan boord. Diehl Aviation heeft daar nu een oplossing voor bedacht. Het Duitse bedrijf presenteerde vorig jaar tijdens de Crystal Cabin Award een concept voor een ‘Crew Rest Compartment’ in narrowbodies zoals de A321XLR. De rustruimte werd toen alleen getoond met computeranimaties. Inmiddels is er een schaalmodel gepresenteerd én – tijdens de AIX 2025 in Hamburg – een model op ware grootte te zien.

Bedden boven crewstoelen

Het systeem maakt gebruik van de ruimte tussen de eerste passagiersrij en de cabine-ingang. Daar wordt een module geplaatst waarin twee bedden zijn verwerkt. Deze worden uitgeklapt en rusten op de stoelen van het cabinepersoneel. Volgens Diehl zorgt het ontwerp ervoor dat er geen aparte rustruimte of afgeschermde passagiersstoelen meer nodig zijn. Voor lange vluchten is een rustplek essentieel, niet alleen om vermoeidheid tegen te gaan, maar ook om aan de arbeidstijdenwet te voldoen. Vooral nu vliegtuigen als de A321XLR routes van tot wel 8.700 kilometer afleggen.

Slaaptickets

Diehl laat weten dat er ook een variant in ontwikkeling is waarbij de bedden boven elkaar geplaatst zijn. Daarnaast denkt het bedrijf aan alternatieve toepassingen, zoals gebruik als medische ruimte of als optioneel boekbare slaapplaats voor passagiers. Momenteel vliegen onder andere Iberia en Aer Lingus met de A321XLR. Wizz Air voegt zich binnenkort bij dat rijtje. Airbus heeft in totaal al meer dan vijfhonderd orders voor het type ontvangen. Of er ooit aan boord van deze maatschappijen daadwerkelijk bedjes te boeken zullen zijn zal in de toekomst moeten blijken.