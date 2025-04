KLM breidt A321neo-vloot verder uit

KLM heeft dinsdagavond haar zevende Airbus A321neo in ontvangst genomen op Schiphol. Het toestel, registratie PH-AXF en de naam Dagpauwoog, vernoemd naar de gelijknamige vlinder, arriveerde vanuit de Airbus-fabriek in Hamburg. De nieuwste aanwinst wordt donderdag 17 april al in gebruik genomen, met een eerste inzet op de route naar Boedapest.

De levering van de A321neo’s aan KLM verloopt momenteel in hoog tempo. In de afgelopen drie weken ontving de luchtvaartmaatschappij drie toestellen: op 27 maart werd de PH-AXG toegevoegd aan de vloot, gevolgd door de PH-AXE op 4 april. De nieuwe toestellen vervangen geleidelijk de oudere Boeing 737’s op Europese routes. Volgens de huidige planning zal de vloot tegen eind 2025 uit ongeveer dertien Airbus A321neo’s bestaan.

De A321neo biedt plaats aan 227 passagiers en wordt ingezet op verschillende bestemmingen waaronder Rome, Kopenhagen, Boedapest, Madrid, Billund en Lissabon. Naast een grotere actieradius zijn de toestellen ook milieuvriendelijker: ze zijn tot vijftig procent stiller en stoten circa vijftien procent minder CO₂ uit dan hun voorgangers.

De Airbus A321neo is onderdeel van een grotere vlootvernieuwing binnen Air France-KLM. In december 2021 kondigde het luchtvaartconcern een bestelling aan van in totaal honderd A320neo- en A321neo-toestellen, met een optie op nog eens zestig extra exemplaren. De toestellen worden gebouwd in Europa en worden ook al ingezet door KLM-dochter Transavia, waar ze sinds begin vorig jaar naar tevredenheid opereren.