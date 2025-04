Ruzie tussen landen die werken aan nieuwe straaljager

De landen die samenwerken aan een straaljager in het GCAP-programma liggen met elkaar overhoop. Volgens de Italianen delen de Britten essentiële technische informatie niet met hun partners.

Defensieminister Guido Crosetto zegt dat het Verenigd Koninkrijk geen technologie deelt met Italië en Japan in hun samenwerkingsprogramma voor een nieuwe straaljager. Hij riep Londen op om de ´barrières van egoïsme´ op te breken. In een interview met persbureau Reuters benadrukte Crosetto het belang van het Global Combat Air Programme (GCAP), dat tot doel heeft om tegen 2035 een vliegtuig te ontwikkelen dat is uitgerust met de meest geavanceerde technologieën. De minister van Defensie, een vooraanstaand lid van de rechtse partij Fratelli d’Italia van premier Giorgia Meloni, stelde dat het delen van technologie essentieel is voor een ´serieuze relatie´ tussen de partnerlanden.

De Italiaan is maar beperkt tevreden over de samenwerking. ´Er is geen ruimte meer voor eerste- en tweederangslanden, of voor het vasthouden aan oude privileges´, zei hij. ´Je moet bepaalde vormen van egoïsme doorbreken. Italië heeft dat volledig gedaan, Japan bijna volledig. Het lijkt erop dat het Verenigd Koninkrijk daar veel terughoudender in is, en dat is een vergissing, want egoïsme is de grootste vijand van naties.´

Crosetto gaf geen specifieke details over welke technologieën de Britten mogelijk achterhouden. In reactie op de opmerkingen van Crosetto verklaarde het Britse ministerie van Defensie (MoD) zich juist enthousiast over het GCAP/programma. ´De technologieën die we samen ontwikkelen en de capaciteiten die we opbouwen, bevinden zich aan de voorhoede van wetenschap en techniek´, aldus een woordvoerder van het ministerie in een schriftelijke verklaring. ´Samen zullen we een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen ter wereld realiseren´.

Meningsverschillen

Het is niet de eerste keer dat de internationale samenwerking door strubbelingen in het nieuws komt. Eerder bleken de landen binnen het programma al van mening te verschillen. Zo is Italië voorstander van de toetreding van Saoedi-Arabië tot het programma. Crosetto ziet dit als een voorbeeld van hoe de defensiesamenwerking ook buiten Europa kan worden uitgebreid. Terwijl het Verenigd Koninkrijk en Italië naar verluidt al vrij snel openstonden voor dit idee, was Japan fel tegen. Japan beschouwde Saoedische deelname namelijk als een bedreiging voor de Japanse defensie-export en de algemene planning van het programma.

GCAP

In december 2022 sloegen Italië, het Verenigd Koninkrijk en Japan de handen ineen voor de ontwikkeling van een nieuw geavanceerd gevechtsvliegtuig. Eerder was SAAB ook deelnemer aan GCAP, maar de Zweden trokken zich vorig jaar terug uit dit project. Vooralsnog lijkt de samenwerking rond de straaljager verder soepel te verlopen. Het toestel zou rond 2035 operationeel moeten zijn. De verwachte kosten van wat nu het Global Combat Air Programme (GCAP) heet worden geschat op tientallen miljarden dollars. De partijen hebben nog niet definitief vastgesteld hoe het budget zal worden verdeeld. Het Britse Ministerie van Defensie had al twee miljard pond toegezegd aan het project, dat voorheen bekend stond als Tempest, voordat Italië en Japan zich aansloten. Naar alle waarschijnlijkheid zal er ook een exportversie gemaakt worden om zo de stukprijs van de toestellen te minimaliseren.