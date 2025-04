Transavia krijgt concurrentie op Spaanse route

EasyJet opent dit najaar een nieuwe lijndienst tussen Amsterdam Schiphol en Sevilla. De Britse prijsvechter start op 27 oktober met twee wekelijkse vluchten naar de Andalusische hoofdstad. Hiermee concurreert de airline met Transavia, die momenteel als enige vanaf Schiphol op de Spaanse stad vliegt.

De vluchten worden uitgevoerd op maandag en donderdag. Op maandag vertrekt het toestel om 15:15 uur vanuit Amsterdam, op donderdag al om 07:00 uur. De retourvluchten vertrekken respectievelijk om 19:00 uur en 10:45 uur vanuit Sevilla. Tickets zijn inmiddels beschikbaar, met retourprijzen vanaf €129,88.

Met de toevoeging van Sevilla breidt easyJet haar netwerk vanaf Schiphol uit naar 47 bestemmingen. Volgens de maatschappij past de route binnen de bredere strategie om het aanbod vanaf Amsterdam verder te optimaliseren. De aankondiging volgt kort na de viering van het tienjarig bestaan van easyJets basis op Schiphol.

Tot nu toe vloog Transavia als enige maatschappij vanaf Schiphol naar Sevilla. Deze luchtvaartmaatschappij biedt daarnaast ook vluchten naar Sevilla vanaf Brussel en Eindhoven. Voor het komende winterseizoen heeft Transavia eveneens een nieuwe route aangekondigd tussen Rotterdam The Hague Airport en de Zuid-Spaanse stad, waarmee ook daar voor het eerst een directe verbinding ontstaat.

Sevilla, gelegen in het hart van Andalusië, is een populaire bestemming voor stedentrips en winterzonvakanties. De stad staat bekend om haar rijke cultuur, historische architectuur en mediterrane klimaat. Dankzij het milde weer is Sevilla het hele jaar door in trek bij toeristen.