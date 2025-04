United-vlucht vanaf Schiphol moet uitwijken

Een vlucht van United Airlines van Amsterdam naar Newark is gisteren uitgeweken naar Dublin nadat een van de piloten gezondheidsklachten kreeg. Naar verluidt zou de piloot last hebben gehad van hartproblemen. Het toestel, een Boeing 777-200, landde rond 12.30 uur lokale tijd veilig in de Ierse hoofdstad.

United Airlines bevestigde dat de omleiding nodig was vanwege ‘een medisch probleem aan boord.’ Details over de toestand van de piloot zijn niet bekendgemaakt. De vlucht, UA71, was op 15 april rond 09.23 uur vertrokken vanaf Amsterdam Schiphol en had Newark Liberty International Airport als eindbestemming.

Volgens luchtvaartsite The Aviation Herald bevond het toestel zich op ongeveer 11 kilometer hoogte boven de Atlantische Oceaan, zo’n 670 zeemijl ten noordwesten van Dublin en 160 zeemijl ten zuiden van Keflavik in IJsland, toen de crew besloot terug te keren. De luchtverkeersleiding werd geïnformeerd dat een van de drie piloten aan boord last had van hart- of borstklachten.

Na een korte holding boven Schotland en een omweg boven de Atlantische Oceaan, landde het toestel op de luchthaven van Dublin. Even later werd de vlucht hervat richting Newark.

Het is het tweede incident in korte tijd waarbij een United Airlines-vlucht boven Europa moet uitwijken vanwege een medische noodsituatie. Op 10 april week een vlucht van Newark naar Dubai uit naar Athene vanwege de ernstige gezondheidstoestand van een passagier. Die persoon overleed na aankomst in Griekenland.