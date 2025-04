Nieuwe Gulfstream slaagt met vlag en wimpel

Het nieuwe model zakenjet van Gulfstream is gecertificeerd. Binnenkort is de G800 te zien in de VS en Europa.

Gulfstream Aerospace heeft gisteren bekendgemaakt dat de nieuwe G800 officieel is gecertificeerd door zowel de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) als het Europese EASA. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de eerste leveringen van de zakenjet.

Beter dan verwacht

De G800 heeft een nonstopbereik van 8.200 nautische mijlen (15.186 kilometer) en vliegt met een kruissnelheid van Mach 0.87 en een maximale snelheid van Mach 0.935; iets hoger dan aanvankelijk verwacht. Niet alleen op het gebied van snelheid en bereik weet de G800 te verrassen. Tijdens de ontwikkelingsfase zijn ook de vereisten voor start- en landingsbanen verkort tot respectievelijk 1.771 meter en 946 meter. Daardoor wordt de jet geschikt voor een groter aantal luchthavens wereldwijd. De cabine van de G800 kan worden ingericht met vier ruimtes, of met drie ruimtes en een aparte bemanningsruimte. Ook noemt Gulfstream trots de lage cabinedrukhoogte en de zestien grote ovale panoramische ramen die het interieur van veel daglicht voorzien.

De eerste exemplaren van de G800 zullen binnenkort worden afgeleverd aan klanten in zowel de Verenigde Staten als Europa. De introductie van het toestel komt kort nadat in februari van dit jaar de laatste G650 -het toestel dat de G800 op zal volgen- van de productielijn in Savannah, Georgia, rolde.