Rusland wil wél Boeings kopen

Rusland wil nieuwe vliegtuigen komen bij Boeing als er een wapenstilstand in Oekraïne wordt getekend. Het geïsoleerde land wil daarvoor bevroren tegoeden gebruiken.

Rusland heeft een groot tekort aan vliegtuigen en reserveonderdelen als gevolg van de sancties die het land opgelegd kreeg na de inval in Oekraïne. Hoewel Rusland zo’n vierhonderd geleasete vliegtuigen in beslag nam en er ongeveer 165 van kocht tijdens de ‘grootste vliegtuigdiefstal ooit’, is er nog steeds sprake van een tekort. Volgens persbureau Bloomberg heeft Rusland nu een opmerkelijk voorstel gedaan aan de Amerikaanse regering: het land wil Boeing-vliegtuigen kopen met miljarden dollars aan bevroren staatsreserves, zodra er een wapenstilstand in Oekraïne is.

De VS en Europese bondgenoten hebben ongeveer 280 miljard dollar aan Russische centrale bankreserves bevroren, waarvan meer dan twee derde in de EU. Een Amerikaanse regeringswoordvoerder benadrukte dat er geen economische onderhandelingen plaatsvinden zonder wapenstilstand. Een mogelijke vliegtuigdeal zou volgens de bronnen van Bloomberg ook niet als voorwaarde deel uitmaken van de gesprekken.

Voor Boeing kunnen Russische orders interessant zijn, zeker als een nieuwe regering-Trump importheffingen op andere landen zou invoeren. China, dat al met hoge Amerikaanse tarieven te maken heeft, heeft zijn luchtvaartmaatschappijen verboden nieuwe Boeing-toestellen aan te schaffen. De maatregel is een reactie op het besluit van de Verenigde Staten om de tarieven op Chinese goederen te verhogen met maar liefst 145 procent.