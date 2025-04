Staking op komst bij Fokker

Fokker en de vakbonden zijn er niet uitgekomen. Stakingen bij de fabriek van het bedrijf in Hoogeveen lijken dus onvermijdelijk.

Bestuurders van Fokker hadden tot woensdagmiddag 17.00 uur de tijd gekregen om inhoudelijk te reageren op een tegenbod van de vakbonden maar aan dit ultimatum hebben zij geen gehoor gegeven. De stilte lijkt het startschot voor een reeks stakingen bij vliegtuigonderdelenbouwer Fokker, die onder meer een grote fabriek in Hoogeveen heeft, waar ongeveer duizend mensen werken. Wanneer de acties precies zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Jan Meeder, bestuurder van FNV Metaal meldt tegenover RTV Drenthe dat dit ‘ergens de komende weken’ verwacht moet worden.

Onrust

Aanleiding voor de spanningen is het sociaal plan van Fokker. Werknemersorganisaties zijn grotendeels tevreden over de regeling die sinds 2019 geldt, maar Fokker wil daarop besparen. Meeder stelt dat de werknemers niet het slachtoffer mogen worden van financiële tegenslagen voor het bedrijf in 2024. De vakbondsman legt het probleem neer bij het management.

Voor Meeder draait het vooral om een eerlijke ontslagvergoeding. Hoewel er in Hoogeveen nog geen officiële ontslagrondes zijn aangekondigd, bestaan er wel zorgen. ‘Concrete aanwijzingen voor ontslagen in Hoogeveen hebben we nog niet, maar we hebben wel vernomen dat er plannen zijn om een deel van het productieproces naar het buitenland te verplaatsen. Dat zou ook ten koste kunnen gaan van werknemers in Hoogeveen.’

De onderhandelingen lopen al sinds 11 februari en inmiddels hebben vijf gesprekken plaatsgevonden, zonder tastbaar resultaat. Volgens FNV is het dan ook slechts een kwestie van tijd voordat het werk bij de fabrieken in Hoogeveen, Helmond en Papendrecht stapsgewijs wordt neergelegd.