Toch geen Russen op ‘Nederlandse’ luchtmachtbasis

Indonesië laat de Russische luchtmacht zich niet vestigen op een vliegveld op het eiland Biak. De Russen hebben interesse in deze voormalige Nederlandse luchtmachtbasis.

Australië heeft van Indonesië de garantie gekregen dat Russische militaire vliegtuigen geen toegang zullen krijgen tot Indonesische luchtmachtbases. Dat heeft de Australische minister van Defensie, Richard Marles, woensdag bevestigd. De verklaring volgt op een eerder bericht van defensiemedium Janes, waarin werd gemeld dat Rusland Indonesië heeft verzocht om toegang tot een luchtmachtbasis in de provincie Papua. Die berichtgeving leidde tot bezorgdheid in Canberra.

Marles zei dat hij direct contact had gehad met zijn Indonesische ambtsgenoot Sjafrie Sjamsoeddin. ‘Hij maakte heel duidelijk dat er geen sprake is van Russische vliegtuigen die vanuit Indonesië zouden opereren. De geruchten daarover kloppen simpelweg niet’, aldus Marles tegenover ABC Radio.

Manuhua

Volgens Janes zou Rusland specifiek toegang hebben gevraagd tot de Manuhua-luchtmachtbasis, op het eiland Biak. Deze basis is zo’n 1.400 kilometer verwijderd van de Australische stad Darwin. Ruslands interesse in Biak is niet nieuw. In 2017 landden twee Russische strategische bommenwerpers van het type Tu-95 op Manuhua tijdens een patrouille in de Zuidelijke Stille Oceaan. Destijds zorgde dit ervoor dat op de luchtmachtbasis van de Royal Australian Air Force in Darwin de staat van paraatheid tijdelijk verhoogd werd. Sindsdien hebben de Russische Lucht- en Ruimtemachten (VKS) meerdere verzoeken ingediend om Tu-95’s en Il-76-transportvliegtuigen op dezelfde basis te laten landen. Deze toestellen, waaronder de Tu-95MS en mogelijk ook de supersonische Tu-160 Blackjack, zijn in staat tot langeafstandsmissies en kunnen Kh-101/Kh-102-kruisraketten vervoeren met conventionele of nucleaire bewapening.

‘Nederlands’ vliegveld

Vliegveld Manuhua, gelegen op het eiland Biak op West-Papua in Indonesië, werd oorspronkelijk in 1944 gebouwd door het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog als een strategische basis in de Pacific-campagne. Na de oorlog kwam het vliegveld onder Nederlands bestuur, aangezien Biak toen nog deel uitmaakte van Nederlands-Nieuw-Guinea.

Onder Nederlands bestuur diende het vliegveld zowel militaire als civiele doeleinden. Zo werden er door de Marine Luchtvaart Dienst P-2V Neptunes en door de Koninklijke Luchtmacht Hawker Hunters ingezet Op 16 juli 1957 vond een tragisch ongeval plaats toen een KLM Lockheed L-1049 Super Constellation neerstortte tijdens het opstijgen vanaf Biak. Van de 68 inzittenden overleefden maar tien personen de ramp. De vlucht was onderweg van Biak naar Manilla als onderdeel van de KLM-lijn Amsterdam–Tokyo.