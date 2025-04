Primeur op luchthaven Istanbul | Video

Istanbul Airport innoveert. Sinds deze week kunnen op de luchthaven drie toestellen op het zelfde moment landen of opstijgen.

Op 17 april is iGA Istanbul Airport als eerste luchthaven in Europa gestart met Triple Independent Runway Operations — een systeem waarbij drie vliegtuigen tegelijk kunnen opstijgen of landen.

De feestelijke opening werd geleid door de Turkse minister van Transport en Infrastructuur, Abdulkadir Uraloğlu, samen met verschillende kopstukken uit de Turkse luchtvaartsector zoals Enes Çakmak (hoofd van de staatsluchtvaartautoriteiten), Ahmet Bolat (voorzitter van Turkish Airlines) en Mehmet Kalyoncu (bestuurslid van iGA Istanbul Airport). Tijdens een live demonstratie stegen drie Turkish Airlines-vliegtuigen tegelijk op.

Minister Uraloğlu vertelde in zijn toespraak tevreden over de nieuwe ontwikkeling: 'We zijn trots dat Turkije als enige land in Europa dit systeem gebruikt. (…) Met dit nieuwe systeem stroomt het vliegverkeer sneller door en kunnen we meer vliegtuigen per uur verwerken. Dat betekent een snellere en veiligere service voor onze passagiers. En omdat Istanbul precies tussen Europa, Azië en het Midden-Oosten ligt, wordt onze luchthaven nog belangrijker voor het wereldwijde vliegverkeer.'

Met het nieuwe systeem kunnen op de luchthaven per uur 148 vliegtuigen opstijgen of landen in plaats van 120. iGA Istanbul Airport wil in de toekomst 200 miljoen passagiers per jaar ontvangen.