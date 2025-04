Passagier naar Schiphol krijgt vier maanden cel

Hij was het helemaal zat, het getik van de buurman. Daarom gaf een 26-jarige Rotterdammer zijn buurman, aan boord van een Qatar Airways-vlucht naar Schiphol, een aantal rake klappen in het gezicht. De agressieveling is nu veroordeeld.

Het incident vond plaats op 12 januari van dit jaar. De Rotterdammer zat in de economy-klasse van een Qatar Airways-vlucht tussen Doha en Schiphol. Onverwachts sloeg de man zijn buurman meermaals in het gezicht, met als gevolg een heftige bloedneus en een zwelling in het oog. Vervolgens poogde hij ook andere passagiers te slaan, maar de crewleden snelden toe. Zij wisten de man te boeien en terug in zijn stoel te plaatsen.

Bij aankomst op Schiphol werd de Rotterdammer door de Koninklijke Marechaussee van boord gehaald voor een verhoor. Tijdens dat gesprek gaf hij aan dat zich enorm te ergeren aan het tikken van de buurman naast hem. Die zou constant met zijn voet tikken. Daarop sloeg de man door het lint en ging hij razend tekeer. Het cabinepersoneel was lang met hem bezig.

Strafeis

De Koninklijke Marechaussee legde de zaak voor aan de Officier van Justitie, die een zaak tegen de 26-jarige driftkikker aanspande. Hij beschuldigde de man ervan een zeer gevaarlijke situatie te hebben gecreëerd en daarom eiste de Officier van Justitie vier maanden onvoorwaardelijke celstraf.

De rechter ging hier echter maar deels in mee. Hij legde de Rotterdammer een celstraf op van twee maanden onvoorwaardelijk en twee maanden voorwaardelijk op met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast moest de man een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer van zeshonderd euro.

Agressief aan boord

Incidenten aan boord met agressieve passagiers komen regelmatig voor. Zo kwam in maart nog naar buiten dat een reiziger een medepassagier aan boord van een Delta-vlucht had gebeten. Ook deelde een dronken toerist aan boord van een Emirates-vlucht een kopstoot uit aan de bemanning, waarvan beelden zijn gemaakt.