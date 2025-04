Russische airlines zien ineens heel veel ‘kinderen’

In Rusland is sinds januari een nieuwe luchtvaartwet van kracht. Plotseling vlogen er ineens wel heel veel kinderen rond. Russische luchtvaartmaatschappijen komen nu voor de rechter te staan.

Russische luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht deze kortingen toe te passen op initiatief van president Vladimir Poetin. Er gelden uitzonderingen voor Business Class-tickets en gesubsidieerde routes. Deze wet verleent kinderen in Rusland onder de twaalf jaar vijftig procent korting op binnenlandse vluchten. Kinderen jonger dan twee jaar mogen zelfs gratis vliegen.

De regeling zorgde onbedoeld voor vermeend misbruik. Inventieve pogingen van Russische ouders zijn de schuldige. Berichten doen de rondte van volwassenen die kindertickets boeken. Ook zijn er verhalen van ouders die kindertickets kopen voor hun pubers, die er eigenlijk geen recht meer op zouden hebben.

Deze onverwachte toename van het aantal ‘kinderen’ aan boord heeft luchtvaartmaatschappijen in Rusland voor uitdagingen gesteld.

Pobeda

Eén van de getroffen maatschappijen is Pobeda, de budgetdochter van Aeroflot. De airline reageerde op deze frauduleuze praktijken met opschorting van het online inchecken voor passagiers die met kinderen reizen. Russische reizigers moeten zich sindsdien melden aan de balie op de luchthaven om hun documenten te laten controleren.

De maatregel blijft echter niet zonder gevolgen. Het Openbaar Ministerie van Rusland heeft de luchtvaartmaatschappij Pobeda gedagvaard wegens vermeende schending van de rechten van passagiers met kinderen. Volgens Telegramkanaal Aviatorshina volgt de dagvaarding op een klacht van Doema-afgevaardige Yana Lantrarova, van de Russische socialistische partij.

Het Openbaar Ministerie is van mening dat de reactie vanuit Pobeda disproportioneel is. Daardoor zouden passagiersrechten kunnen worden geschonden. Bovendien uit het OM zorgen over de vraag of het nieuwe incheckproces kan garanderen dat kinderen naast hun ouders zitten, wat in Rusland verplicht is. Aan Pobeda is het nu de keuze hun maatregel aan te passen of juridische stappen te ondernemen. Dat is in Rusland niet eenvoudig.