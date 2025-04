Ryanair is chaos zat: ‘Stuur het leger’

Ryanair vraagt Waalse regering om extra personeel op luchthaven Charleroi. Desnoods moeten militairen de problemen op de luchthaven maar oplossen, aldus de maatschappij.

Ryanair roept de Waalse regering op om snel in te grijpen en het tekort aan veiligheidspersoneel op de luchthaven van Charleroi aan te pakken. Volgens de luchtvaartmaatschappij hebben in de eerste weken van april al 2.000 passagiers hun vlucht gemist door de lange wachtrijen bij de veiligheidscontrole. Ryanair stelt daarom voor om bijkomend veiligheidspersoneel in te schakelen of zelfs militairen in te zetten.

Volgens de Ierse prijsvechter hebben reizigers de afgelopen weken tot negentig minuten vertraging opgelopen bij de controles. Nu het paasweekend –traditioneel een van de piekperiodes op de luchthaven– begonnen is, vindt Ryanair dat er dringend iets moet veranderen. ‘We vragen de luchthaven intussen al enkele maanden om dit op te lossen, dat is hen niet gelukt, dus vragen we nu aan de Waalse regering om ervoor te zorgen dat gezinnen tijdens het paasweekend gewoon vlot op reis kunnen’, zegt Neal McMaham, Chief Operations Officer, tegenover de Belgische omroep VRT.

Militairen als noodmaatregel?

Door het personeelstekort zijn doorgaans slechts zes van de elf controleposten op de luchthaven open. Dat is volgens Ryanair ‘onaanvaardbaar’. De luchtvaartmaatschappij stelt twee mogelijke oplossingen voor. Ten eerste: een tweede beveiligingsfirma inschakelen die extra personeel kan leveren om alle controleposten te bemannen, iets wat in het verleden al eerder werd gedaan. De tweede optie gaat verder: het inzetten van getrainde militairen, een aanpak die volgens Ryanair ook al op andere Europese luchthavens is toegepast.

Volgens Ryanair is de Waalse regering momenteel bezig met het analyseren van het probleem, maar benadrukt dat snelle actie noodzakelijk is vanwege de drukte dit weekend.