737 landt twee keer op onbedoelde luchthaven

Een Boeing 737-800 van Eurowings, die uitgevoerd werd door Smartwings, maakte twee (ongeplande) tussenlandingen alvorens het vliegtuig haar bestemming bereikte.

Het betrof terugvlucht EW981 vanuit de Egyptische badplaats Hurghada naar Keulen (Duitsland), die 13 april op de planning stond. De 737, registratie OK-TSU, landde die dag rond de klok van 11:45 uur lokale tijd na een vier uur durende vlucht vanuit de Duitse stad. Een uur later zou het toestel weer richting Keulen vertrekken.

Na anderhalf uur stond de 737 aan de grond in Heraklion (Kreta) © Flightradar24.com

Eerste ongeplande landing

De machine steeg uiteindelijk met anderhalf uur vertraging op. Toen de 737 zich boven de Middellandse Zee tussen Egypte en het Griekse eiland Kreta bevond, deed zich aan boord een medisch noodgeval voor. In veel gevallen wordt dan een ongeplande landing op een dichtstbijzijnde geschikte luchthaven gemaakt. Daartoe besloten de piloten eveneens. Zij zagen een optie het vliegtuig aan de grond te zetten op Heraklion Airport, Kreta. Na anderhalf uur landde de machine op het eiland. ‘Op de luchthaven van Heraklion werd de desbetreffende passagier met spoed behandeld en overgedragen aan medische zorg’, licht een woordvoerder van Eurowings toe bij de aeroTELEGRAPH.

De tussenlanding vond plaats in Zagreb (Kroatië) © Flightradar24.com

Tweede tussenlanding

Twee uur stond het toestel aan de grond. Om 19:30 uur steeg het op in westelijke richting waarna direct een bocht richting het noorden gemaakt werd. In plaats van in één lijn door te vliegen naar Keulen, moest de 737 opnieuw een landing maken, ditmaal in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Reden: ‘Om de maximaal toegestane werktijd van de bemanning niet te overschrijden, was later op de terugvlucht nog een tussenstop in Zagreb nodig’, verklaart een woordvoerder. Daar arriveerde het vliegtuig twee uur na take-off. Op de grond werden de reizigers voorzien van eten en drinken. Om 22:45 uur werd de vlucht hervat waarna de 737 om 0:15 uur haar eindpunt bereikte, een vertraging van zes uur en vijftien minuten.