Actie verwacht na waarschuwing om Schiphol-krimp

De Europese Commissie heeft een brief aan Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat, gestuurd vanwege de beoogde krimp van Schiphol.

In de brief, die geschreven is door Apostolos Tzitzikostas, de eurocommissaris van Transport, en ingezien is door De Telegraaf, wordt de manier betwist waarop de krimp van jaarlijks 500.000 vliegbewegingen naar 478.000 is berekend. Tzitzikostas vreest dat ’schade aan internationale relaties’ kan ontstaan. Anderhalf jaar geleden dreigde het onlangs verwelkomde Amerikaanse JetBlue met een rechtszaak als haar slots op Schiphol ingetrokken zouden worden, terwijl recentelijk Delta Air Lines in samenwerking met de luchtvaartkoepelorganisatie Airlines for America (A4A) protest aantekende.

Schending Open Skies-verdrag

Onder meer komt het Open Skies-verdrag, het verdrag dat vrij verkeer tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie mogelijk maakt, komt onder druk te staan, zijn de geluiden vanaf de Amerikaanse kant. ‘Dit (verdrag; red) is van belang in de context van de relaties van de Europese Unie met internationale partners, die geraakt worden door de getroffen maatregelen’, aldus Tzitzikostas. De eurocommissaris van Transport verwacht dan ook dat Madlener iets met het advies gaat doen.

Actieplan teruggefloten

Begin dit jaar kwam Madlener met het Actieplan Omgevingslawaai Schiphol 2024 – 2029, waarin gepleit werd het aantal mensen en woningen dat wordt blootgesteld aan vliegtuiglawaai rond de luchthaven met 20 procent te verminderen. Het aantal (nacht)vluchten zou daarmee moeten afnemen. De Europese Commissie boog zich over het plan en beoordeelde dat het enkele tekortkomingen bevatte. In het plan werd uitsluitend gefocust op commerciële luchtvaart, terwijl general aviation buiten beschouwing gelaten is. Bovendien zijn de effecten van vlootvernieuwing niet meegenomen. Veel luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en Transavia, zijn druk bezig met het zuiniger en stiller maken van hun vloot.