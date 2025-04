Special guest: elektrisch vliegen, en over KLM en zo! | Podcast

Special guest: ‘Electric’ Giel-Jan Koek. Die suppleert het somtijds angstwekkende gebrek aan kennis van Goof & Goot, met náme op het razend-complexe gebied van het hedendaagse batterij- en waterstofvliegen. Maar de man weet meer! Over de KLM en zo!

Vérder gaat het richting waterstofvliegen, water-bombarderen, en via warbirds en JSF’en naar die eeuwige belofte, de ‘PAL-V’. Gulfstreams en gyrocopters komen voorbij. Ja zelfs een paar motorfietsen komen langs met donderend geraas. Via een slimme bruggetje: geluidsoverlast. Want G&G (plus nog een G, deze keer) kleuren zoals bekend al sinds de peuterschool nooit en te nimmer binnen de lijntjes.

Over leasen en kopen, wat slimmer is voor de KLM, of voor airlines in het algemeen. En wat de KLM verder slim doet, en minder slim. En oh ja, PME, is dat bedrijfskleding voor piloten? Kledij voor echte aviateurs? Of zijn deze broeken en jassen pure aandacht-trekkerij en ijdel-tuiterij? Voor verachtelijke poseurs, non-valeurs en wannabee’s?

Enfin, genoeg geïntroduceerd: luistert u nou maar! Naar Goof en Goot, en Giel. Enne: commentaar graag, met uw welnemen.

