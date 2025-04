Airline breidt met A330 uit vanaf Brussels Airport

Euroairlines breidt haar netwerk vanaf Brussels Zaventem Airport vanaf komend winterseizoen uit met een vlucht naar het Mexicaanse Cancun.

Vanaf 25 oktober wordt deze route geïntroduceerd. Vlucht Q4 1020 vertrekt iedere zaterdag 13:40 uur vanaf de Belgische luchthaven. Om 19:30 uur lokale tijd wordt de Airbus A330, het toestel dat Euroairlines op deze route inzet, verwacht in de Mexicaanse stad. De terugvlucht, vlucht Q4 1021, vangt twee uur later aan en keert de volgende dag om 13:35 uur weer terug op Brussels Airport.

Uitbreiding vlucht naar Punta Cana

Tevens maakte Euroairlines eerder dit jaar bekend dat zij in het winterseizoen 2025/2026 wekelijks één vlucht tussen Brussels Airport en Punta Cana (Dominicaanse Republiek) zou gaan uitvoeren. Aanvankelijk zou die route 7 december 2025 van start gaan en actief zijn tot 11 januari 2026. De vlucht zou iedere zondag plaatsvinden. Echter, Euroairlines heeft volgens AeroRoutes haar vluchtschema bijgesteld door deze vlucht heel het winterseizoen uit te voeren. De introductiedatum is 24 oktober 2025 en de vlucht vindt iedere vrijdag plaats.

Zon- en wintervakanties

De heenvlucht, vlucht Q4 1010, vangt 14:30 uur aan vanaf Brussels Airport en arriveert 18:30 uur lokale tijd in Punta Cana. Net zoals bij de turnaround in Cancun vertrekt de terugvlucht, Q4 1011, twee uur na aankomst en wordt die de volgende ochtend weer in de Belgische hoofdstad verwacht. Wederom zet Euroairlines op deze route een A330 van World2Fly in. De airline wil met deze routes inspelen op de vraag naar winter- en zonvakanties vanaf Brussel. De bestemmingen zijn zowel geschikt voor vakantiegangers als wintersporters. Deze routes worden weer actief, nadat de Belgische tak van TUI eerder liet weten in het winterseizoen 2025/2026 geen langeafstandsvluchten meer vanaf Brussels Airport uit te voeren.