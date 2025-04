Franse tak Transavia breidt uit buiten Europa

Transavia France breidt vanaf het komende winterseizoen haar vluchten vanuit Frankrijk uit naar Saoedi-Arabië.

Eind oktober worden de routes geïntroduceerd. Vanaf Parijs Orly, de tweede grootste luchthaven van de Franse hoofdstad, wordt vanaf 29 oktober 2025 twee keer per week met een Boeing 737-800 een vlucht naar Medina uitgevoerd, een stad in het westen van Saoedi-Arabië. Om 7:20 uur vertrekt vlucht TO8090 vanuit Parijs om 15:15 uur lokale tijd in Medina te verschijnen. De terugvlucht, vlucht TO8091, vangt één uur en tien minuten later aan en arriveert 21:05 uur weer op Parijs Orly. Momenteel vliegt de Franse tak van Transavia reeds wekelijks twee keer vanaf de Franse luchthaven naar Jeddah, een stad aan de westkust van Saoedi-Arabië.

Dear visitor,

your journey from France to Medina has became better and easier.

With @Transavia airlines which will starts her flights from different cities in France to Madinah directly:

Paris-Orly | Lyon | Marseille | Toulouse in October 2025



Plan your visit to Medina now.… pic.twitter.com/9KeTJhkWSS — Visit Madinah | روح المدينة (@visitmadinahsa) April 18, 2025

Andere route naar Medina

Bovendien roept de luchtvaartmaatschappij vanaf 26 oktober één keer per week de route Lyon-Medina en vice versa in het leven. De Franse tak van Transavia voert deze route met een Boeing 737-800 uit. Net zoals de vlucht vanuit Parijs naar Medina, vangt deze vroeg in de ochtend aan en wordt die in de loop van de middag in de Saoedische stad verwacht. De terugvlucht, vlucht TO8073, vangt 16:25 uur lokale tijd aan en keert 20:35 uur terug in Lyon.

Tussenstops

Daarnaast introduceert het Franse Transavia eind oktober vluchten vanaf Marseille en Toulouse die Medina en Jeddah combineren. Beide routes worden eenmaal per week met een Boeing 737-800 uitgevoerd. De vlucht uit Marseille landt eerst in Medina en doet daarna Jeddah aan, terwijl het bij die uit Toulouse precies andersom is. Nicolas Henin, CCO van de Franse tak van Transavia, laat aan Arab News weten dat de toevoeging van Medina ‘de samenwerking met Saoedischee luchthavens versterkt’.