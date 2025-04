United Airlines 737 ‘het haasje’

Tijdens take-off vanaf de luchthaven van het Amerikaanse Denver werd een konijn een van de motoren van een Boeing 737-800 van United Airlines ingezogen.

Het toestel, registratie N27213, maakte zich vorige week zondag op voor vlucht UA2325 op weg naar Edmonton, een stad in de Canadese provincie Alberta. De machine steeg 19:20 uur lokale tijd op in noordelijke richting. Echter, tijdens de start kwam een van de motoren niet in aanraking met een (zwerm) vogel(s), maar met een konijn.

Vlammen uit de motor

Vlak na take-off lieten de piloten aan de luchtverkeersleiding weten dat de aanvaring plaatsgevonden had. Een passagier filmde op dat moment de rechtervleugel, waaronder te zien was dat vlammen uit de motor kwamen. ‘Er was een harde knal en een flinke trilling in het vliegtuig voelbaar. Om de paar minuten klonk een knal uit de motor, met een gigantische vuurbal erachter’, schetst Scott Wolff, passagier aan boord van de 737 de situatie, aan Good Morning America. ‘Iedereen in het vliegtuig raakte toen in paniek.’

De aanvaring met een konijn zorgde voor vlammen uit de motor van de 737 © FlightRadar24

Terugkeer naar Denver

Het toestel brak de klim op een hoogte van iets meer dan 8.000 voet (omgerekend circa 2.500 meter) af. Ten zuidoosten van de luchthaven van Denver vloog het in een holding. Daarna lijnde het op voor dezelfde baan als waarvan het opgestegen was. Daar arriveerde de machine veilig ongeveer vijftig minuten na take-off. Later die avond regelde United Airlines een andere 737, registratie N79541. Dat toestel vertrok 22:35 uur lokale tijd alsnog in de richting van Edmonton. De passagiers arriveerden uiteindelijk met iets minder dan drie uur vertraging op hun bestemming.