Vliegen boven de tulpenvelden met een dikke plus | Foto’s

Het is de tijd van het jaar dat de bollenvelden prachtig in bloei staan. Al sinds 2014 organiseert Pieter Veendrick van Tulpenvliegroute tijdens een paar weekenden van het Tulpenfestival rondvluchten boven de Noordoostpolder (NOP). Aanvankelijk maakte hij gebruik van een Schweizer 300 met plek voor twee passagiers. Maar de vraag onder (buitenlandse) toeristen en locals neemt toe. Vandaar dat tegenwoordig de grotere EC120 wordt ingezet met vijf zitplaatsen, waarvan eentje voor de piloot. De PH-ECE van Heli Holland is uitermate geschikt voor rondvluchten. Het is een stille en stabiele helikopter met veel glaswerk voor een fraai uitzicht rondom voor alle passagiers. Up in the Sky vloog vanaf het Tulpenbelevingsveld bij Creil mee met de Tulpenvliegroute en genoot van de vlucht op 500 voet in heerlijk helder weer van de prachtige bollenvelden.

Bollenvelden

De plus bij de tulpenvluchten zit hem in de eerste plaats in het feit dat vlieger Veendrick is opgegroeid tussen de bollenvelden in de NOP. Zijn beide opa’s begonnen er te pionieren in de jaren vijftig. Tegenwoordig woont hij met zijn gezin in Spaarndam. In het dagelijks leven vliegt hij off- en onshore bij Heli Holland. Hij kent de mooiste plekjes en weet via de headset van alles te vertellen over de tulpenteelt. Maar er is nog een plus. De vlieger voldoet graag aan verzoeknummers, mits passend binnen de vliegtijd.

Een aantal passagiers kwam uit het gehucht Rutten en wilde dat wel eens vanuit de lucht bekijken. Geen probleem, in no-time draaide de heli een rondje om Rutten. Zelfs het huis van grootmoeder werd vanuit de lucht gevonden. Alle passagiers waren boven de tulpen dan ook helemaal in hun NOP-jes. Een helikoptervlucht boven de tulpen- en bollenvelden is een echte aanrader!

Met dank aan Tulpenvliegroute voor de medewerking.