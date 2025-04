British Airways-steward overleden in hotel

Een bemanningslid van British Airways is overleden tijdens een tussenstop in San Francisco. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij zondag bekend.

De medewerker verbleef met de rest van de crew in een hotel nabij de luchthaven van San Francisco. Toen hij zich donderdag niet meldde voor vlucht BA284 naar Heathrow sloegen zijn collega’s alarm. De piloten waren op dat moment al naar de luchthaven vertrokken. De steward werd korte tijd later levenloos in zijn kamer aangetroffen. Volgens bronnen is het mogelijk dat hij al twee dagen eerder was overleden. Na het nieuws keerden de vliegers terug naar het hotel.

Uit respect voor de situatie en vanwege de emotionele impact werd de terugvlucht geannuleerd. De passagiers van de Airbus A380-vlucht werden kort voor vertrek geïnformeerd over de annulering, waarvan de exacte reden voor hen onduidelijk bleef. British Airways bracht de gestrande reizigers onder in hotels en probeerde hen op alternatieve vluchten naar het Verenigd Koninkrijk te krijgen. De maatschappij wenste de familie en vrienden van het slachtoffer veel sterkte en werkt samen met de Amerikaanse autoriteiten om de doodsoorzaak te achterhalen.

New York

Het is niet de eerste keer dat een cabinelid van British Airways tijdens een tussenstop overlijdt. Vorig jaar stierf een 57-jarige steward in een hotel in New York. Het crewlid was naar de stad gevlogen en overnachtte daar om vervolgens vanaf Newark terug te vliegen naar Londen Heathrow. Die vlucht werd uiteindelijk geannuleerd. Slechts een week later kwam een medewerker aan boord van een Boeing 787 van de airline te overlijden. Vlak voor vertrek werd de man achterin het toestel onwel. Medische hulp van een passagier en de bemanning mocht niet meer baten. Beide personen hadden geen onderliggende gezondheidsproblemen.