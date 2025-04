Düsseldorf Airport klaar met onnodige vertragingen

Düsseldorf Airport kampt regelmatig met grote vertragingen na slecht weer. Het weer is daarentegen vaak niet de hoofdoorzaak van de problemen.

In 1965 werd tussen de luchthaven en omwonenden de zogeheten Angerland-Vergleich gesloten. De schikking moest ervoor zorgen dat omwonenden werden beschermd tegen geluidsoverlast. Zo kwam er onder meer een verbod op nachtvluchten en een beperking op het gebruik van de tweede baan. Ondanks technologische vooruitgangen en een herinrichting van bestuursregio’s is het akkoord nog steeds geldig. Dat levert problemen op als bijvoorbeeld een onweersbui over de luchthaven trekt.

Lars Redeligx, CEO van het vliegveld, laat aan aeroTELEGRAPH weten dat het zestig jaar oude akkoord wel wordt geaccepteerd en maatschappelijk breed wordt gedragen. Echter kan de infrastructuur daardoor niet effectief worden benut. De inzet van de tweede baan moet namelijk een week van tevoren en per uur worden doorgegeven. Komt het weer onverwachts tussendoor, dan zit de luchthaven vast aan het eerder ingediende plan. ‘Het weer trekt zich niks aan van ons uurschema’, aldus de CEO. Düsseldorf Airport wil daarom een ‘spaarmodel’. Ongebruikte baantijd zou dan op een later moment kunnen worden ingehaald. Dat moet de flexibiliteit verbeteren en vertragingen beperken. De luchthaven hoopt snel goedkeuring te krijgen van het Duitse parlement.

Oranje boven

Düsseldorf Airport is een van de grotere luchthavens van Duitsland en ligt op ongeveer een uur rijden van de Nederlandse grens. Steeds meer Nederlandse reizigers kiezen voor luchthavens net over de grens als alternatief voor drukke Nederlandse luchthavens. Om in te spelen op de groeiende belangstelling vanuit Nederland, voert de luchthaven rond Koningsdag en de meivakantie tijdelijke aanpassingen door die aansluiten bij Nederlandse feesttradities. Onder het motto ‘Luchthaven Düsseldorf – Voor jou oranje’ wordt de terminal tijdelijk in oranje sfeer aangekleed.