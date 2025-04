EasyJet pakt uit voor Eurovisie Songfestival 

EasyJet heeft grootse plannen ter voorbereiding op het Songfestival dat dit jaar plaatsvindt in Basel, Zwitserland. De budgetmaatschappij is de grootste gebruiker van het nabijgelegen EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg en verwacht in die periode een flinke toename in het aantal reizigers.

EasyJet is voor de tweede keer een van de officiële partners van het evenement. De maatschappij is onder meer met een eigen stand aanwezig in het officiële ‘Eurovision Village’ en brengt haar merk op verschillende manieren onder de aandacht tijdens het festijn. De promotie werkt ook de andere kant op: aan boord van easyJet-vluchten van en naar Zwitserland ontvangen passagiers een speciale editie van het inflight magazine en kunnen zij kiezen uit drankjes in Eurovisie-thema.

Ook werkte de airline samen met artiesten en bracht onlangs haar tweede originele Eurovisie-lied uit: Orange Runway. Verder is een Airbus A320 van de maatschappij, registratie G-UHZS, voorzien van een speciale Eurovisie-livery. Op het toestel is onder meer een sticker aangebracht met de tekst: It’s your show, go for it. Hoewel het vliegtuig bij de Britse tak van easyJet hoort, zal het in de week van het Songfestival worden ingezet op vluchten van en naar Basel. In diezelfde week zet de luchtvaartmaatschappij ook grotere toestellen in op routes naar de stad om te voldoen aan de hogere vraag naar vliegtickets.

All Aboard the Orange Plane

Ter gelegenheid van het Songfestival in 2024 bracht de maatschappij ook het nummer All Aboard the Orange Plane uit. Het lied werd gemaakt in samenwerking met Scooch, de Britse band die in 2007 zelf deelnam aan Eurovision. Daarnaast organiseerde easyJet een speciale ‘Super Fan Flight’ van Londen Gatwick naar Kopenhagen om de start van het evenement te vieren.