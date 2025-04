Lufthansa wil Trump-heffingen omzeilen

Lufthansa wacht al maanden op de levering enkele nieuwe Boeing 787’s. Door de aangekondigde stijging van de handelstarieven is de luchtvaartmaatschappij bang dat de kosten hoog op zullen lopen.

Lufthansa heeft nog zo’n twintig Boeing 787-9’s in bestelling bij de fabrikant en wil er binnenkort een aantal in ontvangst nemen. De toestellen staan al maanden op de luchthaven van Charleston in South Carolina, maar zijn nog niet afgeleverd vanwege het deels ontbreken van een stoelcertificering. De maatschappij was van plan de Dreamliners, al dan niet met minder zitplaatsen, vanaf de zomer eerst op middellangeafstandsroutes in te zetten.

Eerder dit jaar kondigde Trump een verhoging van de handelstarieven aan voor landen binnen de Europese Unie. De Unie reageerde met een forse prijsverhoging op Amerikaanse producten. Hoewel die Europese maatregel voorlopig is uitgesteld, blijft de kans op een flinke kostenstijging voor nieuwe vliegtuigen voor Lufthansa reëel. Precies daar komt de groepsstructuur van de maatschappij goed van pas.

Zwitserland

Swiss, gevestigd in Zwitserland, is onderdeel van de Lufthansa Group. De Duitse luchtvaartmaatschappij onderzoekt nu de mogelijkheid om de Dreamliners eerst daar af te leveren. Zwitserland is geen lid van de Europese Unie en heeft tot nu toe geen tegenmaatregelen genomen tegen de Amerikaanse importheffingen. Door de toestellen eerst in Zwitserland te registreren, kan Lufthansa mogelijk flink besparen. Later zouden de Dreamliners alsnog naar Duitsland kunnen worden overgebracht.

China

De handelsoorlog heeft niet alleen forse gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen, maar ook voor Boeing. Een 737 MAX 8 die aan het Chinese Xiamen Airlines zou worden geleverd is vorige week teruggekeerd naar de Verenigde Staten. Het nieuws volgde nadat China eerder bekendmaakte dat Boeing niet langer vliegtuigen mag leveren aan airlines uit dat land. Bovendien is maatschappijen gevraagd te stoppen met het aankopen van luchtvaart gerelateerde apparatuur en onderdelen van Amerikaanse bedrijven. Het was een reactie op een maatregel van de VS, dat onlangs liet weten de tarieven op Chinese goederen met maar liefst 145 procent te verhogen.