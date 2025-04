Opnieuw Airbus A380’s naar de sloop

Drie Airbus A380’s belanden binnenkort onder de sloophamer. De onderdelen van de machines zijn nog altijd hard nodig om operationele toestellen luchtwaardig te houden.

Het gaat om twee machines die voorheen in dienst waren bij Lufthansa, registraties D-AIME en D-AIMF, en een ex-Malaysia Airlines-toestel, registratie 9M-MNC. De vliegtuigen zijn in 2020 tijdens de coronacrisis aan de kant gezet en hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het demonteren van de toestellen zal worden uitgevoerd door VAS Aero Services, onderdeel van de Airbus Group, in samenwerking met Tarmac Aerosave. De Duitse Superjumbo’s staan geparkeerd op Teruel Airport in Spanje. Het Maleisische exemplaar staat opgeslagen op de luchthaven van Tarbes in Frankrijk. Waarschijnlijk worden de A380’s op hun huidige locaties ontmanteld.

Dat er zoveel vraag is naar A380-onderdelen is onder andere te danken aan de vraag naar langeafstandsvluchten en vertragingen in de levering van nieuwe langeafstandsjets zoals de Boeing 777-9. Toen het coronavirus in 2020 de luchtvaart wereldwijd aan de grond zette, werden vrijwel alle vluchten met Superjumbo’s geschrapt. In de zomer van 2022 steeg de vraag naar langeafstandsvluchten echter weer verrassend sterk. Maar vertragingen in de levering van nieuwe langeafstandsjets leverden voor menige airline, waaronder Lufthansa, problemen op. Daarom besloten meerdere maatschappijen toch een aantal A380’s terug in dienst te nemen. Door de gestaakte productie van het toestel en de onverwachte terugkeer van veel A380’s ontstond er echter een tekort aan onderdelen. Inmiddels zijn er al 22 Superjumbo’s gesloopt, waarvan tien door VAS Aero Services.