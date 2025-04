Russische zorgen over populaire Antonov

De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd voor mogelijke structurele problemen met de Antonov An-26.

Bij twee toestellen van de regionale maatschappij Krasavia is onlangs tijdens onderhoud corrosie aan de romp vastgesteld. Volgens Rosaviatsiya bestaat het risico dat delen van de romp losraken als het probleem niet tijdig wordt verholpen. Russische gebruikers van de Antonov zijn daarom verplicht bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt specifieke bevestigingspunten in de romp te inspecteren op corrosie en scheuren. Hiervoor moet de cabine grotendeels worden gestript; stoelen, bekleding en isolatie moeten worden verwijderd.

Wordt er daadwerkelijk schade of corrosie aangetroffen, dan moet het betrokken vliegtuig direct uit dienst worden genomen. De luchtvaartautoriteit bepaalt vervolgens welke stappen worden genomen. In Rusland zijn naar schatting nog ongeveer veertig An-26’s in commercieel gebruik, vooral op regionale routes in moeilijk bereikbare gebieden, zoals Siberië. De toestellen zijn namelijk geschikt voor operaties op onverharde banen. In totaal zijn er tussen 1969 en 1986 maar liefst ruim 1100 exemplaren van het type gebouwd.

Europa

Ook buiten Rusland zijn nog enkele An-26’s actief in Europa. Zowel de Roemeense als Oekraïense luchtmacht gebruiken het type voor transportdoeleinden. Eerder dit jaar was een Oekraïense Antonov nog meermaals te gast op Rotterdam – The Hague Airport. Of die machines dezelfde risico’s lopen als de Russische toestellen is niet bekend.