Airlines azen op Chinese Boeings

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zorgt voor verrassende veranderingen in de luchtvaart. Nu China zijn luchtvaartmaatschappijen verbiedt om nog Boeings te kopen, grijpen andere Aziatische airlines hun kans om sneller nieuwe vliegtuigen aan te schaffen.

De Chinese regering heeft haar luchtvaartmaatschappijen opgedragen om alle aankopen van Boeing-toestellen en vliegtuigonderdelen uit de VS voorlopig stop te zetten. Deze maatregel volgt op de Amerikaanse beslissing om een tarief van 145 procent te heffen op Chinese goederen.

Voor Boeing is dit een nieuwe tegenslag. Het bedrijf rekende China tot een van zijn belangrijkste groeimarkten. De grootste Chinese luchtvaartmaatschappijen, Air China, China Eastern en China Southern, hadden samen plannen om tussen 2025 en 2027 maar liefst 179 Boeings af te nemen. Die bestellingen lijken nu in de wacht te staan of zelfs geheel geannuleerd te worden.

Het is duidelijk dat Boeing stappen onderneemt: vliegtuigen die eerder waren bestemd voor Chinese maatschappijen keren terug naar de Verenigde Staten. Zo landde op 20 april een 737 MAX, oorspronkelijk bedoeld voor Xiamen Airlines, op Boeing Field in Seattle, na een vlucht vanuit Zhoushan. Een tweede toestel volgde de dag erna via Guam.

De ontstane ruimte op Boeings leveringskalender blijft niet onbenut. Malaysia Aviation Group (MAG), het moederbedrijf van onder meer Malaysia Airlines, onderzoekt serieus of het de vrijgekomen leveringsslots kan overnemen. ‘MAG is in gesprek met Boeing of we die slots kunnen benutten,’ aldus CEO Datuk Captain Izham Ismail. Wel benadrukt hij dat zo’n overname complex is, met veel afwegingen rond financiering, specificaties en logistiek.

Ook het Indiase Air India toont interesse. Bronnen binnen de luchtvaart melden dat de maatschappij, in handen van de Tata Group, met Boeing in gesprek is om toestellen over te nemen die oorspronkelijk voor Chinese maatschappijen bedoeld waren. Air India, dat midden in een ambitieuze herstructurering zit, heeft eerder al 41 737 MAX-toestellen in ontvangst genomen die aanvankelijk voor China waren gebouwd. De luchtvaartmaatschappij hoopt nu opnieuw te profiteren van China’s terugtrekking.

De impact van de Chinees-Amerikaanse frictie reikt verder dan alleen vliegtuigleveringen. Door de Chinese boycot van Amerikaanse onderdelen dreigen verstoringen in de wereldwijde luchtvaarttoeleveringsketen. Fabrikanten, leasemaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen wereldwijd herzien hun contracten en strategieën.

Toch verwachten analisten geen acute rampspoed voor Boeing. Het bedrijf zou de toestellen relatief eenvoudig kunnen herplaatsen bij andere luchtvaartmaatschappijen. Daarbij beschikt concurrent Airbus, die al een dominante positie in China heeft, niet over de capaciteit om de plotselinge Chinese vraag naar nieuwe toestellen alleen op te vangen.