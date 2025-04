China Southern annuleert Boeing 787-verkoop

China Southern Airlines was van plan haar gehele 787-8-vloot te verkopen. Nu komt de luchtvaartmaatschappij daar volledig op terug.

China Southern kondigde de verkoopplannen eind vorig jaar voor het eerst aan. De bedoeling was om de kleine Dreamliners te vervangen door ‘grotere, nieuwere toestellen die geschikter zijn voor het langeafstandsnetwerk van China Southern’, aldus de maatschappij. Het is niet duidelijk welke machines de 787-8 moeten vervangen, al lijken de 787-9, -10 en Airbus A350 de meest voor de hand liggende opties.

Alle tien 787-8’s van China Southern werden begin deze maand officieel te koop aangeboden. Slechts enkele weken later kondigde de airline aan de verkoop voorlopig uit te stellen wegens ‘zaken die invloed hebben op het overdragen van eigendom.’ Hoewel de exacte reden voor de beslissing niet is genoemd, lijkt deze het gevolg te zijn van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

De Chinese regering heeft haar luchtvaartmaatschappijen namelijk opgedragen om alle aankopen van Boeing-toestellen en vliegtuigonderdelen uit de VS voorlopig stop te zetten. Als de luchtvaartmaatschappij inderdaad grotere Dreamliners op het oog had, lijkt ze momenteel geen andere keus te hebben dan de huidige vloot te behouden. Op 12 mei besluit China Southern of de verkoop doorgaat of opnieuw wordt uitgesteld.

Boeing-ban

De Chinese maatregel om Boeing-vliegtuigen voorlopig te weigeren volgt op de Amerikaanse beslissing om een tarief van 145 procent te heffen op Chinese goederen. De eerste 737 MAX’en zijn inmiddels teruggekeerd naar de VS. Zo landde op 20 april een 737 MAX, oorspronkelijk bedoeld voor Xiamen Airlines, op Boeing Field in Seattle, na een vlucht vanuit Zhoushan. Een tweede toestel volgde de dag erna via Guam. Onder meer Malaysia Airlines en Air India hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de afgewezen Chinese Boeing-vliegtuigen.