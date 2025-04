Portugese vliegtuigbouwer beschuldigd van ‘plagiaat’

Een Portugese vliegtuigfabrikant kondigde deze maand plannen aan voor de een ontwikkeling van een nieuw vliegtuig. In Brazilië werd het nieuws echter slecht ontvangen.

Voor het eerst in decennia werkt Portugal aan een eigen vliegtuig. De Lus-222, ontwikkeld door EEA Aircraft, een dochteronderneming van CEIIA, in samenwerking met de Portugese luchtmacht, moet een veelzijdige hoogdekker worden voor maximaal negentien passagiers of twee ton vracht. In Ponte de Sor wordt binnenkort een nieuwe fabriek gebouwd. De eerste vlucht van de machine staat gepland voor 2028.

Hoewel het plan in Portugal positief werd ontvangen, ligt dat in Brazilië anders. De Braziliaanse fabrikant Desaer beschuldigd EEA Aircraft namelijk van plagiaat. Volgens het bedrijf lijkt de Lus-222 opvallend veel op hun eigen ATL-100, een toestel dat al jaren in ontwikkeling is. De twee bedrijven werkten eerder gezamenlijk aan een nieuw vliegtuig. In dat kader deelde Desaer vertrouwelijke informatie met EEA Aircraft.

Misbruikt

Desaer stelt dat die informatie is misbruikt en zegt ‘geen enkele andere organisatie het vliegtuig met zijn unieke kenmerken kan ontwikkelen of bouwen’. het Portugese bedrijf weerspreekt de aantijgingen. Volgens hen is het ontwerp gebaseerd op de Casa C-212 en ontvingen zij jaren geleden uitsluitend conceptuele en onafgewerkte informatie. Beide toestellen betreden straks hoe dan ook een competitieve markt, met concurrentie van onder meer de Let L-410, de DHC-6 Twin Otter en de Cessna Sky Courier.