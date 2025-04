Southwest voor de rechter na koffie-incident

Southwest Airlines is aangeklaagd door een stel uit Utah, Verenigde Staten, nadat hun vierjarige zoon afgelopen september brandwonden opliep tijdens een vlucht.

Ryan en Kamrie Wong vlogen vorig jaar met hun zoon van Orlando naar Salt Lake City toen een stewardess hete koffie over het kind morste. De jongen schreeuwde het uit van de pijn en riep onder andere: ‘het is zo heet!’ Vanwege de ernst van het incident besloot de bemanning uit te wijken naar Chicago, waar het kind met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij tweedegraads brandwonden had opgelopen aan zijn billen.

Volgens zijn ouders is hun zoon sindsdien bang om te vliegen. Ook zou hij zich op school schamen voor zijn verwondingen, onder meer omdat hij door de pijn niet lang stil kan zitten. De familie heeft Southwest Airlines aangeklaagd en eist een schadevergoeding vanwege nalatigheid. Niet alleen het cabinebemanningslid dat de koffie morste wordt verantwoordelijk gehouden, maar ook haar collega’s. Zij zouden zich niet hebben verontschuldigd en bovendien niet adequaat hebben gehandeld in een medische noodsituatie. De advocaat van de familie stelt dat ‘luchtvaartmaatschappijen het beter moeten doen’

American Airlines

Een maand vóór het incident op de Southwest-vlucht diende een Amerikaanse vrouw een aanklacht in tegen American Airlines. Tijdens een binnenlandse vlucht in februari 2024 liep zij eerste- en tweedegraads brandwonden op, nadat zij hete koffie over haar heen kreeg tijdens turbulentie .Volgens de aanklacht was het cabinepersoneel naar hun stoelen gesneld, terwijl de trolley, hoewel op de rem gezet, in het gangpad bleef staan. Een van de stewardessen zou zijn vergeten de koffiepot mee te nemen naar de jumpseats. De zaak is nog in behandeling.