Verdere vertraging dreigt voor 777X

De internationale handelsoorlog, aangewakkerd door Amerikaanse importtarieven, dreigt grote gevolgen te hebben voor Boeing. Het vliegtuigconcern ziet met name het 777X-programma onder druk komen te staan. Als de tarieven aanhouden, kan dat veel impact hebben op Boeings positie op de wereldmarkt.

Volgens luchtvaartwebsite Simple Flying kan Boeing in het slechtste geval worden teruggedrongen tot alleen de Amerikaanse markt. En hoewel die markt belangrijk is, vertegenwoordigt zij slechts een deel van de wereldwijde vraag naar vliegtuigen.

Sinds 2018, het laatste ‘normale’ jaar voor de 737 MAX-crisis, heeft Boeing moeite om het tij te keren. Waar het bedrijf toen nog 806 toestellen afleverde, zijn dat er sindsdien elk jaar honderden minder. Airbus wint terrein en lijkt daar nu extra van te profiteren.

Handelsexperts waarschuwen dat aanhoudende tarieven de neergang van Boeing alleen maar versnellen. Volgens AerCap-CEO Aengus Kelly, die zich in maart 2025 uitsprak, staat Boeing er een stuk kwetsbaarder voor dan concurrent Airbus. Hij schetste een scenario waarin tarieven van 25 procent de prijs van een Boeing Dreamliner met zo’n 40 miljoen dollar opdrijven. Dat is volgens hem simpelweg niet vol te houden, luchtvaartmaatschappijen zouden in dat geval massaal overstappen naar Airbus.

China, een van de grootste vliegtuigmarkten ter wereld, lijkt Boeing al zo goed als afgeschreven te hebben. Het land verhoogde de tarieven op Amerikaanse producten naar maar liefst 125 procent. De Chinese staatsmedia melden dat luchtvaartmaatschappijen daardoor eerder voor Airbus of de Chinese fabrikant COMAC zullen kiezen. Nieuwe bestellingen van Boeing zijn daarmee hoogst onzeker, en bestaande orders staan mogelijk op de tocht.

Ook op de thuismarkt heeft de 777X het lastig. De meeste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gebruiken vooral kleinere toestellen voor binnenlandse routes. Slechts drie grote maatschappijen, United, American en Delta, vliegen met widebody-toestellen. Maar juist zij lijken weinig interesse te hebben in de 777X. American focust op de 787 en 737 MAX, United kiest voor kleinere widebodies, en Delta zet vol in op Airbus.

Ook vanuit het vrachtsegment is er weinig hoop. De vrachtvariant van de 777X, gebaseerd op de 777-8, heeft tot nu toe slechts 59 bestellingen binnengehaald, allemaal van buitenlandse klanten.

Als de handelsoorlog verder escaleert, loopt Boeing het risico vast te komen zitten in een markt waarvoor de 777X eigenlijk niet bedoeld is. Het toestel is ontworpen voor langeafstandsroutes en internationale hubs, precies de markten waar Boeing nu steeds meer buitenspel dreigt te raken.