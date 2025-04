Britse luchtmacht druk op Gilze-Rijen

Op vliegbasis Gilze-Rijen landen sinds gisteren in vlagen Britse militaire helikopters voor een tussenstop. De Apaches en Wildcats komen tanken.

Gisteren waren ze voor het eerst gezien en vandaag komen er nog meer toestellen langs. Britse Apache-gevechtshelikopters maken samen met de Wildcat-transporthelikopters een korte tussenstop op vliegbasis Gilze-Rijen. In totaal doen twintig helikopters de Nederlandse basis aan om hun brandstoftanks bij te vullen. Daarna stijgen ze weer op en zetten ze hun reis voort naar hun uiteindelijke bestemming, waar ze zullen worden ingezet door Defensie. De vluchten maken deel uit van een militaire verplaatsing. Over de exacte routes of het doel van deze verplaatsing is geen verdere informatie vrijgegeven.

Vandaag en morgen komen er in totaal 20 Britse helikopters landen op vliegbasis @gilzerijen. De #Wildcat #transporthelikopers en de #Apache #gevechtshelikopters maken een tankstop, waarna ze hun weg vervolgen naar hun bestemming. #Watvliegter #FightTogether pic.twitter.com/M3MgOxVBbc — DHC Luchtmacht (@dhcluchtmacht) April 22, 2025

Digitale oefening

Eerder deze week was er ook al veel helikopteractiviteit op Gilze-Rijen. Vliegbewegingen waren er toen echter niet te zien. Apaches en Chinooks oefenden urenlang realistische scenario’s vanaf vliegbasis Gilze-Rijen tijdens de digitale oefening DigiBlaze. ‘We hebben de crews van Apaches en Chinooks bij elkaar gezet, die zijn in een virtuele wereld gaan knokken’, zegt Jeroen van Asperen, commandant van het 7 Squadron. Waar de simulatoren al langer gebruikt worden, werden ze nu voor het eerst in een oefening ook gekoppeld. Dat maakt het trainen nog realistischer. Hoewel het geen absolute vervanging voor echt vliegen zal zijn, is men enthousiast.