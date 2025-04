Personeel Fokker legt werk neer

Het personeel van GKN Fokker in Papendrecht staakt. Het is bij de leverancier van vliegtuigonderdelen niet gelukt om de zorgen van de vakbond richting een reorganisatie weg te nemen.

Personeel van de GKN Fokker-vestiging in Papendrecht legt vandaag 24 uur zijn werkzaamheden neer. Het is bij de toeleverancier van vliegtuigsystemen en -componenten nog niet gelukt om tot een nieuw sociaal plan te komen voor de werknemers om de gevolgen van een aanstaande reorganisatie te verzachten.

Werknemersorganisaties zijn grotendeels tevreden over de regeling die sinds 2019 geldt, maar Fokker wil daarop besparen. Jan Meeder, bestuurder van FNV Metaal, stelt dat de werknemers niet het slachtoffer mogen worden van financiële tegenslagen voor het bedrijf in 2024. De onderhandelingen liepen al sinds 11 februari en inmiddels hebben vijf gesprekken plaatsgevonden, zonder tastbaar resultaat. De vakbondsman legt het probleem neer bij het management.

‘Onbegrijpelijk dat de directie van GKN Fokker zo halsstarrig is en haar mensen wil afschepen met een totaal uitgekleed sociaal plan’, zegt Meeder, ‘Dat pikken wij niet. Het financiële resultaat van GKN Fokker in Nederland over 2024 is inderdaad niet geweldig, maar de vooruitzichten voor 2025 zijn veelbelovend.’ Voor Meeder draait het vooral om een eerlijke ontslagvergoeding.

GKN Fokker, dat in Nederland zo’n 2800 werknemers heeft en vestigingen in Papendrecht, Helmond en Hoogeveen kent, heeft een reorganisatie aangekondigd waarbij een flink aantal arbeidsplaatsen verloren gaat. In eerste instantie betreft het alleen de vestiging in Papendrecht, maar de FNV heeft signalen gehoord dat er meer reorganisaties volgen.