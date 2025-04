Een piloot van JetBlue Airways uitte hoorbaar zijn frustratie richting de luchtverkeersleiding boven New York, nadat zijn vlucht op zaterdag 12 april 2025 voor de tweede keer moest doorstarten vlak voor de landing. De piloot, duidelijk geërgerd, riep via de radio: ‘Hey man, dit is de tweede keer dat we doorstarten vanwege de spacing. We roepen nu minimum fuel uit.’

Het incident vond plaats tijdens de nadering van vlucht B61060, afkomstig uit Kingston, Jamaica, naar John F. Kennedy International Airport, en onderstreept de spanningen die kunnen ontstaan bij druk vliegverkeer en krappe brandstofmarges.

De Airbus A321 vertrok om 09:53 uur lokale tijd vanuit Kingston, met een geplande vluchtduur van ongeveer vier uur. Door de dubbele doorstart landde het toestel uiteindelijk 35 minuten later dan gepland, om 02:47 uur, na een totale vliegtijd van 4 uur en 16 minuten.

Volgens opnames van de cockpitcommunicatie werd het vliegtuig tot twee keer toe teruggestuurd vanwege problemen met de afstand tussen inkomende vluchten. De piloot reageerde geërgerd, waarop de luchtverkeersleider kalm bleef en beloofde het toestel zo snel mogelijk weer in de landingsvolgorde op te nemen. 'Houd 210 knopen aan. We halen jullie er zo snel mogelijk weer tussen,' klonk het.

Ondanks de gespannen situatie bleef de toon verder professioneel. Kort na zijn uitbarsting bood de piloot zijn excuses aan: ‘We hebben niet veel brandstof meer en ik was gewoon gefrustreerd. Sorry.’ De verkeersleider reageerde begripvol: ‘Geen probleem, ik begrijp het.’

De vlucht werd uiteindelijk veilig aan de grond gezet zonder incidenten of meldingen van letsel. JetBlue heeft geen officiële verklaring afgegeven over het voorval.

Het uitroepen van ‘minimum fuel’ betekent dat een vliegtuig geen verdere vertraging kan accepteren en snel moet landen. Het is geen noodsituatie, maar wordt wel als kritisch gezien.

Het is niet de eerste keer dat een piloot het aan de stok kreeg met de luchtverkeersleiding boven New York. Op 27 augustus 2024 ontstond er een gespannen uitwisseling tussen de luchtverkeersleiding van JFK en een piloot van een Air France Airbus A350-900. Na de landing vanuit Parijs gebruikte de piloot onjuiste radioterminologie bij het vragen om een baan over te steken, wat de toren afkeurde. Later beschuldigde de verkeersleiding het toestel ervan stil te hebben gestaan op de landingsbaan, iets wat de piloot ontkende. De communicatie verliep stroef, met herhaalde opmerkingen van de toren richting de piloot.